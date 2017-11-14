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Видеофакт: Белорусы сражались в «Гиппо» за дешевый сахар

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  • 14.11.2017, 18:40
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Люди постарше хватали столько, сколько могли унести.

Шоколадки, моцарелла, рис и фасоль — все это продается в рамках двухдневной акции. Но к такому товару покупатель относится спокойно. А вот сахар остается предметом острой необходимости из поколения в поколение. Люди постарше хватают столько, сколько могут унести. Люди помоложе — не видят в этом ничего криминального и недовольны видеосъемкой, пишет «Онлайнер».

В «Гиппо» ничего экстраординарного в акционной кампании не видят.

— Все как обычно, — то ли вздохнули, то ли отстранились в офисе.


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