Видеофакт: Белорусы сражались в «Гиппо» за дешевый сахар 21 14.11.2017, 18:40

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Люди постарше хватали столько, сколько могли унести.

Шоколадки, моцарелла, рис и фасоль — все это продается в рамках двухдневной акции. Но к такому товару покупатель относится спокойно. А вот сахар остается предметом острой необходимости из поколения в поколение. Люди постарше хватают столько, сколько могут унести. Люди помоложе — не видят в этом ничего криминального и недовольны видеосъемкой, пишет «Онлайнер».

победительница!



кстати, сотрудницы пытались запретить снимать видео 😛 pic.twitter.com/BsucRTxCfH — Glamour Gopnique 🍌 (@kazz_by) 14 ноября 2017 г.

В «Гиппо» ничего экстраординарного в акционной кампании не видят.

— Все как обычно, — то ли вздохнули, то ли отстранились в офисе.