Конгресс США решил урезать пенсию бывшим президентам 14.11.2017, 18:58

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Общий размер выплат покинувшим свой пост президентам США будет сокращаться на протяжении нескольких лет.

Депутаты нижней палаты Конгресса США приняли проект закона, изменяющий установленный в 1958 году размер пенсий покинувшим свой пост президентам США, а также размер иных причитающихся экс-президенту выплат, передает РБК.

В соответствии с одобренным конгрессменами документом общий размер пенсии устанавливается в $200 тыс. в год. Таким образом, пенсии самих экс-президентов не слишком сильно сократятся — по действующему законодательству они приравнены к зарплате федерального министра и составляет примерно $205 тыс.

Размер положенной бывшему главе государства выплаты на содержание штата помощников и аренду помещений сокращается до $500 тыс. в год, с постепенным уменьшением до $250 тыс.

В то же время расходы на обеспечение безопасности экс-президентов и членов их семей решено оставить на прежнем уровне.

Разработчик законопроекта республиканец Джоди Хис объясняет необходимость сокращения государственных расходов на содержание бывших глав государства тем, что в наши дни экс-президенты имеют возможность зарабатывать крупные суммы за счет председательства в советах директоров крупных компаний, гонораров за книги и чтение лекций, а потому не нуждаются в дотациях государства.

В настоящее время живы пять бывших президентов — Джимми Картер (занимал пост главы страны в 1977-1981 годах), Джордж Буш-старший (1989-1993), Билл Клинтон (1993-2001), Джордж Буш-младший (2001-2009) и Барак Обама (2009-2017).

В 2015 году проект закона о сокращении пенсий бывшим президентам США был принят обеими палатами Конгресса США, однако Барак Обама в 2016 году наложил на него вето.