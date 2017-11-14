Всех политзаключенных по «делу патриотов» вызывали на допросы 2 14.11.2017, 19:09

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Ранее председатель СК заявлял, что в деле будет поставлена точка до конца осени.

Об этом сайту palitviazni.info рассказала общественный представитель семей политзаключенных по «делу патриотов» Нина Шидловская.

«Силовики постараются красиво выйти из ситуации. А что «красиво» для них - то может быть не очень хорошо для парней», - говорит она.

Напомним: задержания начались после заявления Лукашенко 21 марта этого года, что в Беларуси «задержали десятки боевиков», которые «тренировались в лагерях с оружием». В течение нескольких дней стало известно о 35 задержанных. Сначала сообщалось, что дело ведут о «подготовке массовых беспорядков» (ч.3 ст.293 УК), позже появилось обвинение о «создании незаконного вооруженного формирования и участии в нем» (арт.287 УК).

Постепенно политзаключенные вышли на свободу под подписку о невыезде, а в июне дело было передано в Следственный комитет Беларуси.

Не так давно председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что «до конца осени в этом деле будет поставлена точка».

«Насколько мне известно, после заявления Носкевича в течение двух дней всех фигурантов «дела патриотов» один раз вызывали на допросы, - говорит Нина Шидловская. - Сложно сказать, закончат дело в ближайшие две недели, хотя в какую-то сторону оно должна сдвинуться в любом случае. Правда, нет никакой информации по этому поводу. Все остается в подвешенном состоянии, и когда качнется дело, никому неизвестно».

Со слов собеседника, государственные органы не очень любят признавать свои ошибки, а потому, очевидно, будут искать какой-то выход.

«Они постараются красиво выйти из ситуации, - добавляет Нина Шидловская. - А «красиво» для силовиков - это может быть не очень хорошо для парней. Было бы вполне нормально для любой цивилизованной страны признать, что было ошибочно возбуждено уголовное дело, что ошибочно задержали людей... Но, к сожалению, у нас на такое признание надеяться, видимо, не приходится. Поэтому посмотрим, что сейчас придумают следователи, и дойдет ли дело до суда».