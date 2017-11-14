В Печи переведут новых сержантов 12 14.11.2017, 19:37

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По всей стране идет отбор военных в воинскую часть, где погиб Александр Коржич.

Сейчас по всей стране идет отбор военных в воинскую часть в Печах, сообщил tut.by источник в вооруженных силах. Уже в ближайшее время должна произойти ротация: те, кто сейчас служит в учебном центре, уедут в другие части, на их место придут те, кто хорошо себя зарекомендовал.

— Ожидается, что в Печах появится около 20 новых сержантов, они придут в том числе в 3-ю и 307-ю школы (где учился солдат Коржич. — Прим.). Набирают сюда из воинских частей в Гродно, Слониме, Заслоново… Для Вооруженных сил это не новшество, такое уже бывало несколько лет назад, это как крайняя мера. Из-за дедовщины рассылали по частям не только сержантов, но и офицеров. Для Печей такой опыт будет впервые, — рассказывает собственный источник в Вооруженных силах.

Напомним, после гибели солдата Александра Коржича в воинской части в Печах Следственный комитет задержал 10 военнослужащих, еще 5 человек проходят по делу в статусе подозреваемых. Фигурантов громкого дела обвиняют в неуставных отношениях, превышении служебных полномочий и мошенничестве. Следователи продолжают отрабатывать три версии гибели солдата: суицид, доведение до суицида и убийство. После трагедии Минобороны сделало заявление, что командир части уволен, ряд должностных лиц отстранены.

По информации издания, вместо командира части, где служил Александр Коржич, его обязанности временно исполняет один из офицеров. Сейчас на его место ищут достойного кандидата.

О том, что в Печах скоро появятся новые сержанты, подтвердили в Министерстве обороны.

— В плановом порядке применяются меры по обеспечению надлежащей работы учебного центра, в том числе путем комплектования должностными лицами и младшими командирами, которые в наибольшей степени соответствуют предъявляемым им требованиям. То, что будут заменены младшие командиры, это факт. На их место придут лучшие, — прокомментировал Владимир Макаров, пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны.