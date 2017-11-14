Треть студентов белорусских вузов – экономисты и юристы 1 14.11.2017, 19:43

В 2016/2017 учебном году в 51 учреждении высшего образования страны обучалось 313 тысяч студентов.

В 2016/2017 учебном году по количеству студентов в расчете на 10 000 человек населения Беларусь имела самый высокий показатель среди стран СНГ – 330 человек, сообщает Белстат.

Подготовка специалистов с высшим образованием в республике осуществляется по 15 профилям, включающим более 400 специальностей и направлений.

Самыми востребованными среди студентов по-прежнему остаются специальности экономического и юридического профиля. По ним обучается треть всех студентов.

Также пользуются спросом в республике специальности технического профиля – к ним проявил интерес каждый пятый студент республики.

С педагогикой связывает свое будущее каждый десятый студент.

Специальности сельскохозяйственного профиля выбирают 8% студентов, а в медицину идут - 7%.

В вузах республики в 2016/2017 учебном году обучалось более 15 тыс. граждан иностранных государств.