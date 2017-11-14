Президент Европарламента: Большинство британцев считают Brexit ошибкой 1 14.11.2017, 19:54

Антонио Таяни добавил, что разочарование Brexit было даже в британском правительстве.

Большинство британцев теперь считают, что Brexit ошибка. Об этом заявил президент Европейского парламента Антонио Таяни, передает Independent.

Таяни добавил, что разочарование было даже в британском правительстве в процессе ухода из ЕС, хотя чиновники не допускали высказываться столь публично.

Таяни предупредил, что если в переговорах Brexit не будет достигнута договоренность, то не только у Британии будут большие проблемы, но и 27 остальных стран ЕС также пострадают.

«Проблема заключается не в нас: ЕС говорит в один голос. Скорее, правительство в Лондоне борется с множеством трудностей. Британцы должны сказать нам, какие отношения они хотят с ЕС — хотят ли они модель Норвегии или Швейцарии?» — сказал он.

Опросы британской общественности показывают постепенную тенденцию к увеличению числа людей, считающих, что Brexit — ошибка. В прошлом месяце у трекера YouGov было 47% людей, считающих, что блок является ошибкой, и только 42% заявили, что это правильное решение.

На саммите Европейского совета в прошлом месяце президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Brexit все еще может быть прекращен, и возможные результаты включают хорошую сделку, без сделки или без Brexit.