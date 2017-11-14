Психолог о битве минчан за хурму: Когда ресурс ограничен, люди начинают конкурировать 2 14.11.2017, 20:01

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Психолог рассказал, почему во время распродаж покупатели не всегда ведут себя адекватно.

Видео, снятое в столичном гипермаркете, выложил на свою страничку в Фейсбуке Павел Крамарь, один из авторов сайта о минском общепите koko.by. На нем покупатели, отпихивая друг друга, ящиками растаскивают хурму. За ними толпятся другие жаждущие добраться до фруктов. Дело в том, что в магазине проходила акция «два по цене одного», и можно было взять, к примеру, два килограмма хурмы, а заплатить за один.

- У людей денег нет, а вы бары открываете и рис с грибами по 20 рублей продаете... Дальше будет только хуже, - подписал видео Павел.

Действительно, хурму разбирают в основном пожилые люди, которым наверняка приходится жить на пенсию, пишет kp.by.

Но подобные ситуации не редкость и в других странах во время распродаж или акций. Например, после каждой черной пятницы (дня массовых распродаж в США, который переняли и другие страны) в интернете появляются фото и видео, на которых люди буквально выносят все из магазинов и едва ли не дерутся за последние товары… Может, не только в цене дело? Откуда в нас столько агрессии во время распродаж?

Во время "черной пятницы" раскупают не хурму, а в первую очередь технику. Но битвы разворачиваются нешуточные. ФОТО: Reuters

Иногда товаров остается слишком мало, а желающих - все еще слишком много. ФОТО: comptoir.com

- Попадая в какую-либо группу людей, человек очень быстро заражается ее поведением. Удержаться от этого очень трудно, - комментирует психолог Павел Зыгмантович. - На мой взгляд, в случае распродаж работают одновременно три фактора. Во-первых, что-то можно купить дешевле, а это делает идею покупки привлекательнее. Во-вторых, все хотят одну и ту же вещь, и человек потихоньку тоже начинает ее хотеть. А в-третьих, ресурс ограничен, товар, который продается дешевле, может закончиться. В условиях ограниченного ресурса люди автоматически начинают конкурировать. Отсюда появляется озлобление, ожесточение, агрессия. Поэтому человек, не планировавший ничего покупать и случайно оказавшийся в магазине во время какой-то распродажи или акции, может обнаружить себя хватающим не обязательно нужные ему вещи.

- И как с этим справиться?

- Думать о том, что ничего сверхважного в этих покупках нет, и вы ничего не выиграете. А еще лучше - просто уйти.

Как не потратить лишнего на распродажах

- Если вы знаете, что в каком-то магазине в определенный день будут скидки, подумайте, что конкретно вам нужно. Можно даже заранее сходить присмотреться: например, примерить одежду. А в день распродажи приходите за конкретными вещами, не обращая внимания на остальные.

- Старайтесь мониторить цены на интересующие вас вещи. Иногда не очень честный продавец может завысить цену, а во время распродажи просто опустить ее до прежнего уровня. В этом, кстати, пользователи уличили крупнейшую виртуальную торговую площадку AliExpress, которая 11 ноября провела свою ежегодную крупнейшую распродажу. Некоторые продавцы перед акцией завысили цены на свои товары в десятки раз! А потом сделали «скидку» до обычной цены.

- Если вы зашли в магазин и увидели «скидочный» ажиотаж, к которому вам немедленно захотелось присоединиться, подумайте, стоит ли экономия стояния в очередях и необходимости лезть в толпу других покупателей. Если выгода невелика, лучше спокойно прийти за покупками в другой день.