Ущерб от невыхода Италии на ЧМ-2018 для экономики страны составит €1 миллиард 1 14.11.2017, 20:07

Фото: Getty Images/AFP/M. Medina

Сборная Италии впервые за 60 лет пропустит чемпионат мира по футболу.

Бывший президент Национального олимпийского комитета Италии Франко Карраро считает, что убытки для экономики страны от невыхода сборной на чемпионат мира 2018 года в общей сложности составят около 1 миллиарда евро. По его словам минимальный ущерб может составить 500 миллионов евро.

Напомним, сборная Италии не смогла попасть на ЧМ-2018, проиграв по сумме двух стыковых матчей Швеции (0:1 на выезде, 0:0 дома).

Грубо говоря, убытки составят 500-600 миллионов, — цитирует Goal Карраро. — Но стоит понять, говорим мы о прямых, или косвенных потерях. Вторые, скорее всего, будут больше миллиарда, — передает sport-express.ru.

Италия впервые с 1958 года не смогла попасть на чемпионат мира. Предстоящее мировое первенство станет третьим, на котором не сыграет "Скуадра Адзурра" — в 1930 году команда получила приглашение от ФИФА на турнир, но отказалась от плавания в Уругвай, где был сыгран первый в истории чемпионат мира.