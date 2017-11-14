До конца недели может произойти масса интересного Аnti-colorados, «Обозреватель»

14.11.2017, 20:20

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Авианосец никогда не покидает территориальных вод США без арсенала ядерного оружия.

К берегам Северной Кореи прибыл третий авианосец ВСФ США и теперь там оперируют Ronald Reagan (CVN-76), Nimitz (CVN-68) и Theodore Roosevelt (CVN-71). Последним присоединился "Нимиц", посещавший порт Коломбо в Шри-Ланке. Эта ситуация примерно повторяет ту, что была в конце мая текущего года, когда три АУГ США находились в этом же самом месте. Тогда наблюдатели с уверенностью заявляли, что такая концентрация ударных сил – почти неизбежно указывает на приближение боевой операции против Пхеньяна. И действительно, практика показывает, что Штаты равномерно распределяют активные авианосцы по флотам, пока несколько находится на базах в текущем ремонте. Иногда случается совместное маневрирование двух авианосных групп, но сразу три авианосца в одном месте, это уже явный признак подготовки военной операции.

Тут надо учитывать известный факт, авианосец никогда не покидает территориальных вод США без арсенала ядерного оружия. То есть, как минимум три корабля из этой группировки, уже имеют набор ядерных боеприпасов. Кроме того, высока вероятность наличия ядерных боеприпасов в виде боеголовок ракет "Томагавк", расположенных на эсминцах и крейсерах сопровождения. Каждый такой корабль, в среднем, несет около сотни ракет различного назначения, в частности – с ядерной начинкой. Кроме того, три авиакрыла, базирующихся на авианосцах, то более двух сотен ударных самолетов, а также – самолетов ДРЛО, РЭБ и прочего. В эскорте группировки замечены и десантные корабли-доки Корпуса Морской Пехоты США. Ранее, в операционный район выдвинулись ударные атомные подлодки ВМФ США. Некоторые из них заходили в порты союзников, например Японии и Южной Кореи. Наверняка, большая часть подлодок просто тихо встала на свои позиции, не афишируя своего присутствия.

Кроме того, предыдущая пара недель, была насыщена учениями стратегической авиации США, в частности, самолетов В-1 и невидимок В-2. Наблюдателям даже удалось перехватить часть переговоров военных авиаторов, из которых следует, что отрабатывалась бомбардировка целей на территории Северной Кореи. Заметим, указанные бомбардировщики тоже могут нести ядерные боеприпасы. Если В-1 может оперировать с авиабаз Окинавы и Гуам, то В-2 работает с территории США, укладывая груз по нужным целям, и снова возвращаясь в Штаты. То есть, учения военных моряков и авиаторов, уложились в один временной интервал и явно привязаны к одному и тому же месту.

Известно, что Пхеньян уже выразил кучу протестов, против такой концентрации военной мощи у своих берегов. Но надо было думать раньше, а теперь эти протесты уже никому не интересны. Из Штатов сообщают, что только пару последних месяцев Китай действительно жестко прессингует чучхеистов и практически свернул все экономические отношения. А примерно месяц назад, уведомил своих граждан, работавших там, о необходимости покинуть КНДР в самые сжатые сроки. Это при том, что Трамп и Си довольно плотно и в положительном ключе, общаются друг с другом, а потому, эвакуация граждан КНР – тревожный для Пхеньяна, звоночек. Значит, в Пекине что-то такое знают.

В Пентагоне же сообщают, что к группировке должны присоединиться южнокорейские корабли, а сами учения начинаются сегодня и продлятся четыре дня. Кроме того, японский ВМФ тоже находится рядом и возможно тоже подтянется к месту учений.

В общем, до конца недели может произойти масса интересного, если не вмешаются какие-то политические моменты, как это было в конце мая. Тогда Си попросил Трампа дать ему 3 месяца, уговорить Ким Вынь Хуня отказаться от ядерной программы. Но три месяца уже давно прошло, а Хунь выводов не сделал, ибо заимел себе нового друга – дедушку Вову.

Аnti-colorados, «Обозреватель»