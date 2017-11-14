В Столинском районе неизвестные выбросили из поезда почти центнер сала 14.11.2017, 20:27

Контрабандное сало выбросили из поезда Сарны-Горынь.

В Столинском районе контрабандисты выбросили из поезда 93 кг сала, которое привезли из Украины. Они собирались позже его забрать и нелегально продать, однако пограничники заметили контрабанду и теперь ищут ее хозяев.

Как информирует пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси, у пограничников была информация о планах контрабандистов, и они их ждали. Они собрали все мешки с салом, которые были сброшены с поезда Сарны — Горынь. Вся контрабанда была уничтожена.