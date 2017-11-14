Додон заявил, что армия Молдове не нужна 6 14.11.2017, 20:48

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Игорь Додон

Президент Молдовы заявил, что в стране не должно быть вооруженных сил «ни на левом, ни на правом берегах Днестра».

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что стране не нужна армия. Об этом он сказал в интервью "Независимой газете".

Он заявил, что выступает за федерализацию Молдовы, и что "все полномочия" непризнанной Приднестровской Молдавской Республики нужно оставить.

В случае присоединения ПМР к Молдове должны быть "общая государственность, общая бюджетная, банковская системы, общая внешняя политика", но армия государству не нужна, так как Молдова – "нейтральная страна", и в ней не должно быть вооруженных сил "ни на левом, ни на правом берегах Днестра".

Социалист Додон победил на президентских выборах в Молдове 13 ноября 2016 года. Его инаугурация прошла 24 декабря. Он неоднократно критиковал ассоциацию с Европейским союзом и выступал за стратегическое партнерство с Россией. В ходе избирательной кампании он также говорил, что Крым принадлежит России.