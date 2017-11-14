Василий Уткин снова «проехался» по сборной Беларуси 5 14.11.2017, 20:53

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Василий Уткин

Скандальный футбольный комментатор в очередной раз высказался об уровне белорусского футбола.

Российский футбольный комментатор Василий Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос слушателя, в очередной раз высказался об уровне белорусского футбола.

- Из стран СНГ никто не поедет на ЧМ-2018. Как так?

- Ну как? Как будто много ездило стран в прежние времена. Беларусь, что ли, поедет, установившая рекорд быстроты по тому, как можно всей страной разучиться играть в футбол?

Беларусь оказалась ниже Люксембурга, заняла последнее место в своей отборочной группе. Это просто стыдоба. Это как если бы у них картошка перестала расти. Вот только этого еще не хватало. Или если бы картошка была размером с землянику. Вот это примерно сопоставимые вещи. Просто позор, — сказал Уткин.