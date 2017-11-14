Иеромонах Викентий: В нашей стране церковь должна быть белорусской 3 14.11.2017, 21:35

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Именно церковь вместе со школой создают белорусскую национальную идею и защищают национальные интересы.

Белорусская Народная Автокефальная Православная Церковь не может получить регистрацию, несмотря на то, что церковь возродилась в Минске еще в 1994 году.

По словам единого иеромонаха церкви Викентия, в миру Виктора Ковалькова, церковь должна быть национальной, а не промосковской. Именно церковь вместе со школой создают белорусскую национальную идею и защищают национальные интересы, а не пророссийские как сейчас.

- Чтобы все возродилось на нашей земле, должна быть своя церковь, белорусская. До сих пор нас даже не зарегистрировали. Сколько раз уже пробовали. Ищут какие-то отговорки, - отметил иеромонах в интервью «Радыё Рацыя».

В 1994 году Белорусскую Автокефальную Православную Церковь возглавили епископ Петр Гуща и священник Леонид Акалович. Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ) - религиозная организация белорусов.

В 2004 году священник Иван Спасюк пытался построить церковь за свои средства около Волковыска, но власти ее уничтожили, не обращая внимания на просьбы местных верующих не разрушать.

Первая попытка создания Белорусской Автокефальной Церкви была в 1927 году, однако в связи с репрессиями в БССР церковь долго не просуществовала.