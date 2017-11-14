Александр Глеб: Я никогда не любил проигрывать 14.11.2017, 22:13

Александр Глеб

Лучший белорусский футболист рассказал о семье, а также вспоминал лучшие моменты своей карьеры.

Александр Глеб, шестикратный обладатель титула «Лучший футболист Республики Беларусь», победитель Лиги чемпионов УЕФА рассказал в интервью СТВ о дочери, любимой кухне и карьере.

- Меня отец отвел. Такой день получился насыщенный. В принципе, в Советском Союзе все мы во дворе играли в футбол, и я особо о профессиональном спорте не думал. Надо было чем-то заниматься, спортом.

Да, я и гимнастикой занимался, и прыжками в воду.

Папа просто сумасшедший по футболу! Если бы обожал хоккей, стал бы хоккеистом. Он меня повел. Я не очень хотел. Был дождь. Он меня привел, уже дети занимались, и тренер сказал: «Приходи в другой раз!» А я промок, злой. И в итоге тренер увидел, что я разозлился, и сказал: «Ладно, переодевайся». Так и началось…

Я очень был злой, нервный и никогда не любил проигрывать. Всегда любил добиваться чего-то. Конечно, мне помогло это.

- А какие данные должны быть у человека, чтобы понять, что он будущий Александр Глеб, кроме того, что его зовут Александр Глеб?

- Наверное, самое главное, чтобы тебя звали Александр Глеб. Просто у меня получалось. Я всегда был резкий. И, конечно, данные, сопутствующие футболу.

- Каково это – работать с футболистами и преодолевать языковые барьеры? Общаются ли футболисты, либо вы только в игре: вышли на поле – и всё?

- Это очень важно. Футбол – это коллективный вид спорта и, конечно, взаимодействие на поле, разговор, подсказка – это необходимо. Для того, чтобы «влиться», почувствовать, набрать форму, показать тот футбол, который от тебя требуют, конечно, это очень важно.

- Как удавалось преодолевать языковой барьер в самом начале?

- Когда я перешел в «Штутгарт», нас с братом посылали в школу учить немецкий. Школа для иностранцев, кто только что прибыл. Мы пару раз сходили, очень смешно получилось. Мы решили, что будем платить преподавателю, который будет приезжать. Там было много китайцев. Было смешно за ними наблюдать.

- Вы немецкий нормально знаете?

- Я немецкий знаю очень хорошо – лучше, чем английский.

- У вас богатейший опыт. Вы знаете разные футбольные культуры. Английская премьер-лига считается с точки зрения физики самой сложной. Приводят пример: «Табун лошадей бегает». Они просто сносят, они очень мощные. У них и фанаты футбольные такие же. Если Испания или Германия – это умный футбол, то в Англии тебя просто снесут. Вам физически не было это страшно?

- Мне не было страшно. Это, действительно, был другой футбол. Он очень быстрый, динамичный и силовой. Сейчас, конечно, он изменился. А тогда, когда я пришел, это было чисто силовой футбол. Это была борьба. Конечно, это было тяжело, надо было быстро адаптироваться. Венгер нас поддержал. Мне понадобилось месяцев 4-5, чтобы привыкнуть.

- Сложились ли у вас приятельские отношения с футболистами из других клубов? До сих пор вы с кем-то поддерживаете отношения?

- Я сейчас поддерживаю отношения только с Фабрегасом в силу времени и так далее. Поздравляем друг друга с Днем рождения, спрашиваем, как дела. У него семья, детей куча. С Венгером хорошие. Когда я уходил из «Арсенала», он на меня, конечно, обиделся – не хотел, чтобы я уходил.

- Но он сложный человек. Мне кажется, это единственный тренер, у кого в таком количестве столько хейтеров. Эти баннеры «Уходи в отставку».

- Это Англия. В принципе, она всегда так. Просто фанаты «Арсенала» хотят титулов. У «Арсенала» все время близко, но не доходит. Я считаю, что Венгер – это топ-тренер. Просто такая ситуация: лучшие каждый год уходят, ему надо опять строить команду – вот проблема вся.

- Александр, вы молодой папа. Сколько уже вашей дочке?

- Уже 10 месяцев.Первое время, когда ребенок маленький, немного не понимаешь всей ответственности. А сейчас реакция есть ответная – улыбка. Это всё невероятно! Это такой стимул, и я этим живу.

- А как вы присмотрелись к такому виду спорта, как женский футбол? Рассматриваете уже?

- Все задают вопрос. Будем стараться мальчика делать.

- Расскажите про культуру турецкого футбола.

- Даже в нашем городе, где я играл, там магазины только этих 3 клубов: экипировка – всё! Нашего клуба там не было. Они болеют за эти команды. Это религия для них – для турков, они безумно любят футбол. Они бешеные «бабки» тратят, ходят. Новый стадион строится. Турки сами по себе хорошие ребята, у меня никогда проблем с ними не возникало. Они реально дружат.

- В какой стране вам вкуснее всего было играть? Либо у футболистов есть какая-то диета? Или национальная кухня дает о себе знать?

- Турция, Испания мне нравились. В Англии – специфическая, но там вся кухня – мировая.

- У футболистов есть какая-то диета? Вы можете себе позволить всё, потому что у вас большие физические нагрузки?

- Я себе могу позволить всё.

- Вас взвешивают?

- Взвешивают, конечно. Если после отпуска приходишь чуть выше определенного веса – штраф.

- Кстати, жены футболистов дружат?

- Они общаются, переписываются, созваниваются. В «Арсенале» вообще было отдельное такси именно для клуба. Оно забирало жен, отвозило их в ресторан, потом развозило. Такая организация, чтобы игрок думал только о футболе.