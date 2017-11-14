Владелец нового VW: Стучит у многих, но никто внимания не обращает 11 14.11.2017, 22:37

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В поисках правды владелец VW Polo обратился на независимую СТО.

Наверное, каждый покупатель новой машины справедливо (или наивно) полагает, что будет приезжать к официалам только ради рядового ТО. Напомним, в прошлой статье Игорь из Светлогорского района поведал нам о том, что Volkswagen Polo заставил его поездить на фирменный сервис, а одна из проблем (стук опоры двигателя) даже привела владельца седана в суд. Терпение и лояльность к дилеру у мужчины стали заканчиваться, когда на протяжении первых трех лет эксплуатации новой машины начиная с июня 2014 года ему трижды по гарантии меняли подушку мотора, но проблема осталась и по сей день. А сервисмены заявили, что она будет стучать по-любому. Видимо, бренд с эмблемой VW, не раз бивший рекорды продаж в Беларуси, оказался не таким уж Das Auto, как думалось Игорю первоначально, пишет av.by.

С покупкой нового автомобиля он планировал забыть про поломки и ремонты хотя бы на время гарантийного срока. «Я ожидал, что три года буду менять только масло и расходники, а получилось все наоборот», — отмечал тогда мужчина. И хотя многие скажут, мол, на что можно было рассчитывать, имея дело с российским автопромом, владелец Polo на это резонно возразит: он был готов закрыть глаза на такие огрехи, как дубовый пластик в салоне и посредственная шумоизоляция, но мириться с посторонними звуками и стуками принципиально не стал.

Все это время Игорь обслуживался на фирменной станции «НТС», расположенной в Гомеле (было сделано 5 ТО, сегодняшний пробег — 56 тыс. км).

Сколько раз он приезжал на сервис по другим разным поводам — уже не сосчитать. Была замена поршней на 42 тысячах км после того, как застучал двигатель CFNA. Еще заменили лобовое по гарантии.

А потом появился стук правой опоры двигателя во время запуска автомобиля и во время движения по небольшим неровностям. За весь срок ее меняли трижды: два раза на гомельской станции, а последний, в феврале этого года, — на сервисе «Атлант-М на Машиностроителей». Но проблема так и не исчезла. «В первый раз подушка застучала на следующий день после ее замены, во второй я даже не успел доехать до дома, а когда меняли опору на станции минского дилера, стук появился, как только машину выгнали из ремзоны», — вспоминает хозяин VW Polo.

Вооружившись положениями закона «О защите прав потребителей», мужчина обратился к дилеру. Сперва написал в его адрес претензию, в июне был проведен осмотр, после которого тот заключил, что «опора двигателя находится в исправном состоянии и не нуждается в замене». В случае несогласия предложил провести экспертизу. Но еще до получения ответа покупатель дошел до суда, чтобы расторгнуть договор о приобретении VW Polo. В конце августа и начале сентября прошли два заседания, после которых было принято решение о проведении независимой экспертизы.

Заметим, что наша встреча с Игорем проходила на станции Бош Авто Сервис, куда владелец приехал, чтобы и машину показать, и о проблемах рассказать. Со слов мужчины, за обычное техобслуживание на дилерской станции в последний раз он заплатил 77 рублей с учетом своих запчастей. В случае, если расходные материалы предоставит дилер, работа вместе с ними составит уже 580 рублей.

К сервису у Игоря претензий нет, наоборот, он только хвалит гомельский автоцентр. «Помню, во время последнего ТО оказалось, что купленный мной салонный фильтр уже на 7 мм. Мастер мне все показал и разъяснил, но поскольку мой стоил в 10 раз дешевле, чем у дилера, то я решил поменять его у продавца и поставить потом сам. Там согласились: вот вам пример честности и порядочности официального сервиса. Могли ведь поставить то, что есть, и взять за это деньги», — рассказывает Игорь, когда авто подняли на подъемник.

«В сложившейся ситуации меня интересует, есть ли стук опоры двигателя, причина его возникновения и допускается ли это заводом-изготовителем. Если да, то есть ли превышение нормы по децибелам. Чтобы провести такую экспертизу, дилер должен предоставить заводские параметры на звук этой подушки, но, говорят, их не существует в природе», — утверждает Игорь, пока тем временем специалисты станции Бош Авто Сервис проводят традиционный осмотр машины.

Никаких проблем не обнаружено, коды неисправностей отсутствуют, только ОЖ ниже уровня, нужно долить. Но, пользуясь случаем, владелец Polo указал на шум в районе ремня генератора, правда, там при осмотре оказалось все в норме. Но самое главное — пожаловался на стук опоры двигателя, чтобы услышать мнение сторонней СТО. «Звук прослушивается, когда двигатель вздрагивает или машина проезжает неровности накатом. Дилер трижды менял правую опору по гарантии, но утверждает, что последняя является исправной — вот в чем смысл», — вводит в курс дела Игорь, но там, на станции, услышали посторонний звук не сразу…

«Я ничего не слышу, — говорит специалист, запустив мотор. — А как вы узнали, что стучит именно опора двигателя? Давайте прокатимся, хочу послушать!» Чтобы убедиться в его словах, мастер СТО садится за руль VW Polo и ради интереса выезжает из ремзоны автоцентра. Благо рядышком с ним есть «лежачий полицейский» и можно провести небольшой эксперимент. После первого заезда звуков он не услышал.

Но, видя серьезную настроенность владельца Polo, решает прокатиться во второй раз — и наконец-таки услышал! «Скорее всего, это конструктивная особенность. Если бы у вас мотор упал или вибрация шла на кузов — другое дело, а так опора стоит на месте, работает», — комментирует мастер. Однако Игорь придерживается иной позиции: «А разве она должна издавать звук?»

«Да на это никто внимания не обращает. Вы ж не забывайте, что это бюджетный автомобиль», — оппонирует специалист СТО, на что у владельца и на этот случай припасен свой аргумент: «Согласен, что пластик дубовый, шумоизоляция плохая, но подушка двигателя должна выполнять свои функции без посторонних звуков. Считаю, что это конструктивная недоработка, неофициально дилер признает, что до 40% подушек двигателя имеют такую проблему».

Назвать это однозначно особенностью или все-таки недоработкой на сервисе не берутся, но при всем при том говорят, что подушка функции свои выполняет и на безопасность стук опоры никоим образом не влияет, разве что доставляет дискомфорт. «Честно говоря, я бы лично внимания на этот звук не обратил», — сознается мастер. «Вот видите: человек человеку рознь. К примеру, муж не обращает, а жене стучит по ушам…» — восклицает Игорь.

Возможно, не стоит вслушиваться в шумы, доносящиеся из-под капота? А вообще, говорят на сервисе, с подобным к ним ни разу не обращались, зато заезжали гарантийные Polo cо стуком поршней, но их отправляли к дилеру. Еще вспоминают, что сайлентблоки на передних рычагах тоже попадали под гарантию. Что касается конкретно данного экземпляра, то здесь заключили, что это прекрасный новый автомобиль.

Владелец тем не менее апеллирует к букве закона: «Человек платит свои кровные деньги за новый автомобиль и, соответственно, хочет получить качество товара. Подушку мотора меняли трижды, но ведь в законе о защите прав потребителей четко прописано, что если один из конструктивных элементов меняется несколько раз и это не приводит к устранению недостатка, то покупатель имеет право требовать расторжения договора».

Как известно со слов хозяина Polo, чуть ранее экспертная организация обратилась в суд с целью получения разрешения на проведение экспертизы с разрушающим методом исследования, но автовладельца такое положение дел не устроило. «Они согласились на экспертизу без разрушающего метода, но дилер подал заявление в суд об отводе эксперта, поскольку в ходатайстве тот указал, что для локализации неисправности и уточнения ее причины потребуется снятие неисправной подушки двигателя и установка другой, а юрист "Атлант-М" зацепился за слово "неисправный". Якобы тот, не видя объекта исследования, определил, что он неисправный. На мой взгляд, это просто затягивание сроков», — считает Игорь, которому ничего не остается, как дождаться назначения нового эксперта и даты проведения независимой экспертизы. А мы в свою очередь будем следить за развитием событий.