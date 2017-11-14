Минчане просят переименовать проспект Дзержинского в проспект Станкевича 2 14.11.2017, 23:05

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Адам Станкевич - выдающийся деятель национального возрождения, священник, лидер белорусского движения 1920-1930-х годов.

Председатель Социально-христианского движения Ольга Ковалькова передала в Мингорисполком и Мингорсовет 100 подписей за переименование проспекта Дзержинского в проспект Адама Станкевича.

«В отличие от Дзержинского Адам Станкевич – выдающийся деятель белорусского возрождения, священник, лидер белорусского движения 1920-1930-х годов, писатель и редактор, ученый и идеолог, руководитель Белорусской христианской демократии в эпоху ее расцвета. Мы считаем, что именно такие личности, как Адам Станкевич должны быть увековечены в названиях улиц, проспектов и площадей нашего города”, – говорится в обращении, сообщили Krynica.info в СХД.

К обращению также приложена биография ксендза Адама Станкевича. «Настало время избавляться от кровавого советского наследия в названиях белорусских городов, деревень и улиц, а тем более от тех, которые связаны с родоначальником красного террора», – добавила лидер СХД.