Главнокомандующий армией Зимбабве предъявил Мугабе ультиматум 3 14.11.2017, 23:17

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В Зимбабве назревает военный переворот.

В политический кризис в Зимбабве, где уже 37 лет правит бессменный диктатор Роберт Мугабе, вмешалась армия, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. На улицах столицы страны Хараре появились танки.

Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

В Зимбабве в последние дни развернулся политический кризис. Он начался после того, как Мугабе 6 ноября отправил в отставку первого вице-президента Эммерсона Мнангагву, который ранее считался возможным преемником 93-летнего диктатора и пользовался поддержкой армии.

It's premature to be talking about a coup in #Zimbabwe, says political expert, as the army has been seen moving its tanks from the barracks to Harare https://t.co/bROB4rwxzK pic.twitter.com/cNSCl4oH80 — City Press Online (@City_Press) 14 ноября 2017 г.

По данным AP, Мнангагва был обвинен в попытке государственного переворота. В частности, Мугабе заподозрил его в том, что он пытается лишить его власти с помощью колдовства. В свою очередь, The Times приводит версию, согласно которой поводом для конфликта стали разногласия Мнангагвы с женой правителя Грейс Мугабе. Бывший вице-президент был вынужден покинуть страну.

Вслед за Мнангагвой преследованию подверглись около ста чиновников, обвиненных в его поддержке. Вскоре после этого с обращением к Мугабе выступил зимбабвийский главнокомандующий Константино Чивенга. Он обвинил диктатора в политических чистках в правящей партии и пригрозил вмешаться в политический конфликт.

«Мы должны напомнить тем, кто стоит за нынешними махинациями, что, когда речь заходит о защите революции, военные будут готовы вмешаться без колебаний», — заявил Чивенга.

Зимбабвийский главнокомандующий предъявил руководству страны ультиматум, содержащий четыре требования, сообщает местное издание NewsDay. Чивенга потребовал прекратить чистки в правящей партии. Также Мугабе и его сторонники обязаны отказаться от «безрассудных высказываний» в адрес руководства армии, осудить «контрреволюционные элементы» в руководстве страны и предоставить всем членам ZANU-PF равные возможности для участия во внеочередном съезде.

Официального ответа от Мугабе на это обращение не последовало.

По словам очевидцев, сейчас в пригородах Хараре наблюдается движение военной техники. Корреспондент AP насчитал три бронетранспортера с солдатами, направляющихся к столице. Очевидцы публикуют в Twitter видео, на котором видны грузовики с военными, движущиеся в районе столицы.

После появления сообщений о появлении танков на улице Хараре на ситуацию отреагировала и сама правящая партия, передает Reuters. В заявлении партии Чивенга обвиняется в «вероломном поведении». В ZANU-PF подчеркнули, что члены партии не поддадутся давлению со стороны военных. Требования генерала Чивенга правящая партия назвала попыткой сорвать «мир и стабильность» в стране.

Свою обеспокоенность ситуацией в Зимбабве уже выразило руководство ЮАР, сообщает «Синьхуа». В то же время власти страны исключили возможность вмешательства в ситуацию в Зимбабве.

Роберт Мугабе, которому исполнилось 93 года, является фактическим руководителем страны с 1980 года. Правозащитники критикуют Мугабе за установление цензуры, преследования политических противников и массовые нарушения прав человека. Так, из-за давления со стороны правозащитных организаций Мугабе был лишен звания посла доброй воли Всемирной организации здравоохранения. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране и продолжающуюся гиперинфляцию, в 2016 году он потратил на празднование своего 92-го дня рождения $1 млн. Мугабе является самым пожилым действующим диктатором в мире.