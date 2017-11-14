Белорус, пробежавший Афинский марафон: Бело-красно-белый флаг добавляет сил 1 14.11.2017, 23:28

Дмитрий Егоров

Дмитрий Егоров принял участие в Афинском классическим марафоне в Греции, истории которого более 2,5 тысяч лет.

По независимым СМИ прошла волна публикаций о белорусе, который пробежал Афинский марафон в этом году с национальным бело-красно-белым флагом.

Журналист Дмитрий Егоров принял участие в Афинском классическим марафоне в Греции, истории которого более 2,5 тысяч лет.

При этом журналист и, без преувеличения, спортсмен показал отличный результат, пробежав чуть более 42 километров по греческой земле в числе первой трети всех нынешних марафонцев, пишет «Белсат».

«Ощущения класс, моральное состояние, хотя физически тяжеловато сходить со ступенек, это то еще испытание», – говорит Дмитрий.

И добавляет, что ехал туда, как на праздник.

«Кто-то ехал туда как на испытание, но точно это не была рутина».

Дмитрий рассказал, зачем взял с собой флаг.

«Я пробежал с бело-красно-белым флагом 42 километра и скажу, что это хорошо добавляет сил и хорошо, что национальный флаг не вошел в допинги. Я взял его, чтобы показать другим, что мы, люди с бело-красно-белым флагом, существуем».