Стрельба в здании агентства Reuters в Гдыне: задержали белоруса 15.11.2017, 7:32

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Фото: Shutterstock

На месте происшествия работают следователи.

Опасный инцидент произошел в офисном здании агентства Thomson Reuters в польском городе Гдыня на побережье Балтийского моря. Задержан 30-летний гражданин Беларуси, который работал в этой фирме, сообщает «Радыё Свабода».

Около 21:00 по минскому времени вооруженный мужчина вошел на второй этаж здания. По неофициальной информации радио RMF FM, белорус был вооружен пистолетом Glock и длинноствольным оружием. Стрельба произошла в одном из залов здания. Мужчина якобы пытался попасть в своего коллегу. Люди начали убегать, один из присутствующих набросился на вооруженного мужчину и задержал его. Пострадавших не было.

Как сообщил с места событий репортер «Радио Гданьск», если бы не быстрая и смелая реакция одного из присутствующих, то могли бы быть жертвы.

PILNE. Strzały w siedzibie agencji Reuters w Gdyni. Nieoficjalnie: Uzbrojony pracownik wszedł do biura https://t.co/4rqx7toQoo pic.twitter.com/Or0IWJcZEc — Radio Gdańsk (@RadioGdansk) 14 ноября 2017 г.

Когда полиция прибыла на место, то арестовала 30-летнего белоруса, который работал в этой фирме.

По словам его коллег, мужчина был закрытым человеком, на работе не здоровался с другими, у него не было друзей и он часто звонил своей семье. В агентстве он занимался введением в базу данных рапортов фирм.

Gazeta Wyborcza сообщает, что белорус интересовался стрельбой и принимал участие в конкурсах стрелков.

Согласно источникам, близким к компании Reuters, происшествие было случайностью. Как сообщил источник «Радыё Свабода», белорус возвращался с тренировки и хотел показать свой пистолет одному из коллег. Когда оружие увидели другие, началась паника. Во время попытки вырвать у мужчины пистолет случайно произошли два выстрела.

На месте происшествия сейчас работают следователи.