В Зимбабве военные объявили о контроле над страной 15.11.2017, 7:50

1,595

Взбунтовавшиеся против диктатора войска вошли в столицу и захватили телецентр.

В столицу Зимбабве Хараре в ночь на среду, 15 ноября, введены войска, в городе прогремели три мощных взрыва, сообщает dw.com.

Стрельба была слышна поблизости от резиденции президента страны Роберта Мугабе. По данным очевидцев, военные захватили телецентр. Выступивший с обращением к народу генерал-майор Сибусисо Мойо заявил, что военные на время перенимают на себя контроль в стране. Он опроверг сообщения о путче, указав, что президент страны жив и находится в безопасности. По его словам, военные намерены преодолеть усиливающийся политический, социальный и экономический кризис, а затем передать власть гражданскому правительству.

13 ноября после того, как был отправлен в отставку вице-президент страны Эммерсон Мнангагва, зимбабвийский главнокомандующий Константино Чивенга подверг правительство Мугабе резкой критике и пригрозил вмешательством армии. В ответ правящая партия обвинила Чивенгу в "предательском поведении".

93-летний Мугабе правит страной с 1980 года.

На фоне сообщений о вероятном военном путче США объявили, что американское посольство в Зимбабве останется 15 ноября закрытым. Вашингтон и Лондон призвали к осторожности своих граждан и подданных, находящихся в стране, порекомендовав им не выходить из дома.