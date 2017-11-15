Сбережения белорусов превращаются в фантики 15.11.2017, 7:55

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Разоблачен очередной сеанс «экономической магии».

На этой неделе независимые эксперты развенчали очередное «экономическое чудо» от властей.

Напомним, правительство заявило о том, что якобы «добилось успехов» в снижении темпов инфляции. Оказалось, что ларчик открывался очень просто: после нескольких месяцев искусственного сдерживания цены начали расти сразу по многим позициям, особенно в сфере услуг и на продовольственные товары.

Каким будет результат управления экономикой «вручную»? Как «экономическое чудо» ударило по бюджету белорусских семей?

На этот и другие вопросы сайту Charter97.org ответил представитель Белорусского Национального Конгресса в Гродно Сергей Веремеенко:

- Что можно сказать… К сожалению, у нас экономика всегда управлялась вручную. Как бы ее ни старались называть, в том числе, «рыночным социализмом», она всегда управлялась по указке сверху. То, что «разморозили» зарплаты и социальные выплаты, то это логично, ведь в такой провальной системе иначе быть не может.

Власти неудачно пытаются держать на плаву курс белорусского рубля, который сильно зависит от российской валюты, чтобы он окончательно не обвалился. Можно ездить в Арабские Эмираты или еще куда-то, доставать заначки, чтобы подкармливать людей, но это все не принесет результата в перспективе.

То же самое снижение зарплат держится на неуверенности, которая сейчас царит среди людей.

Как пример могут привести очень громкий случай в Гродно, который прозвучал на всю Беларусь, когда водитель автобуса спрыгнул в Неман. У нас в городе есть гражданская инициатива «Гародня», так вот она делает все, чтобы помочь сейчас водителям этого автобусного парка. Там выявили вопиющие нарушения и режима рабочего дня, и занижение зарплат при том, что водители работают с большими переработками. К сожалению, сами же водители держатся за то, что у них осталось.

И вот здесь тот камешек, на который мы натыкаемся: люди не всегда готовы бороться за свои права, а власти этим пользуются. В такой тяжелой экономический ситуации, люди боятся потерять последнее, но это тупик не только для людей, а и для властей. Правительство якобы пытается что-то «модернизировать», а как можно модернизировать то, что не работает.

Посмотрите, какие технологии сейчас, в 21-ом веке, развиваются, а у нас власти ездят по всему миру, чтобы продать 2-3 трактора.

- Но когда-то же должна быть последняя капля?

- Естественно, нужно держать руку на пульсе, когда эта капля переполнит чашу. Нужно отслеживать и контролировать, потому что те же самые «мужи у власти», если у них еще что-то осталось умного в голове, попросят помощи. Возможно, это будет в виде круглого стола или еще как-то.

Ситуация сейчас тупиковая, это я отчетливо вижу по своему окружению. Люди сидят и не знают, что им делать. Многие считают, что при этой власти будет хуже и хуже. Я убежден, что белорусам просто нужно быть смелее.

- Как очередное лже-чудо отразилось на бюджете белорусских семей? Что вы скажете о динамике цен на товары и услуги в вашем регионе?

- Я могу сказать относительно цен в магазинах. В некоторые магазины захожу и вижу, что там очень мало людей, а цены высокие. Крупные магазины еще пытаются держаться как-то за счет проведения акций. Ведь, как ты продашь человеку то, что он просто не в состоянии купить. В итоге - продукция массово портиться.

С одной стороны, магазинам нужно выгоднее продать, а с другой, как ты продашь, если покупательская способность населения упала до минимума.

Ассортимент многих магазинов очень сокращен. Сложно купить элементарное - сметану или уксус, сахар. Например, в «Рублевском» продавался только российский сахар. Он дешевле, но его все равно не покупают. Не знаю, с чем это связано, возможно, с патриотизмом, а может с тем, что на стакан чая белорусского сахара нужно добавить две ложки, а российского три-четыре.

Кстати, жена моя написала замечание «Рублевскому» и белорусский сахар сразу появился в магазине.

Знаете, чувствуется, конечно, что цены на услуги растут. Я еще заметил, покупательская способность очень упала и потому, что люди перестали ценить эти деньги. Сбережения белорусов превращаются в фантики.

Раньше те же самые 500 рублей (до деноминации) для человека это были деньги, я уже не говорю про тысячу, а теперь, что такое тысяча рублей — 10 копеек. Это мало для кого представляет ценность.

Многие не могут понять, из-за чего цены так растет, люди растеряны. «Ручная» экономика, что тут скажешь.

- Электричество в воюющей Украине стоит в 2 раза дешевле, чем в нашей стране. Как такое вообще возможно?

- Мы же не знаем, как составляется наша коммуналка. Откуда берется эта цена на электричество. Вся информация закрыта для нас. Нам выставляют тариф, приносят «жировки», в которых указано, столько нужно заплатить, потом цену увеличивают и твердят, что мы все равно 100 процентов не платим. Власти просто жонглируют процентами, дурят нам голову, а откуда берутся цены не говорят.

- Приближается Новый год, эксперты прогнозируют скачок цен. В частности подорожает шампанское. Во многих странах к праздникам устраивают скидки и распродажи, а в Беларуси наоборот цены поднимают...

- Это снова закономерность, которая досталась нам от СССР, когда на самые востребованные услуги и товары цены поднимали в канун праздников. Логично, конечно, было бы подумать, что можно сделать и продать дешевле, если есть спрос. Но у нас дорожает. Интересная и абсурдная закономерность.

- На ваш взгляд, что белорусам сейчас нужно делать, чтобы отстоять свои права на достойную жизнь?

- Нужно перестать бояться, де-то переступить через себя. Необходимо понять, что я — гражданин и отвечаю за себя, свою семью и страны. Это нужно, конечно же, начинать с себя, со своего коллектива.

Подводя итог, хочу подчеркнуть, что наши люди готовы к переменам. Это желание назрело внутри общества и так просто оно не исчезнет.