Что происходит с курсом рубля? 15.11.2017, 7:59

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Доллар продается уже за два рубля и выше.

По курсу Нацбанка на 15 ноября доллар США был равен 1,9976 белорусского рубля. Но очередная прибавка на бирже привела к тому, что после обеда во вторник американская валюта уже меньше чем за 2 рубля за единицу не продавалась. Что происходит с долларом и чего ждать от курса дальше?

- Случилось то, чего ждали от доллара последнюю неделю - рост на 1 копейку. Корзина валют несколько месяцев стоит на одной отметке, прибавив к началу года 5%. То есть с белорусским рублем ничего не происходит, - объясняет kp.by старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Происходит рост доллара к российскому рублю в России. Только с середины октября доллар подорожал с 57 рублей до почти 60 рублей. С учетом структуры нашей корзины (она на 50% привязана к российскому рублю, на 30% - к доллару США и на 20% к евро. - Ред.) это приводит к тому, что в Беларуси доллар растет, а российский рубль дешевеет. Грубо говоря, это чужие игры. Эти процессы происходят на внешнем рынке, они никак не характеризуют ни белорусский рубль, ни белорусскую экономику.

- То есть вслед за российским рублем мы будем на 50% либо падать, либо подниматься? Причем достаточно ощутимо.

- На самом деле это все очень правильно. Вспомним конец 2014 года. Тогда доллар сильно рос к российскому рублю, в Беларуси курс доллара искусственно держали, а российский рубль дешевел. Закончилось это тем, что остановился белорусский экспорт, а белорусы вместо Литвы и Польши ринулись на закупы в Россию. В конечном итоге это вылилось в 30%-ную девальвацию в виде налога на покупку валюты (ввели налог 19 декабря 2014 года, отменили 8 января 2015-го, одновременно подняв курс доллара на четверть. - Ред.). Хорошо, что сейчас рост доллара к российскому рублю сопровождается ростом доллара к белорусскому. Это гарантия того, что не будет разовой девальвации или налога на покупку валюты.

- Что будет в России с российским рублем? Чего нам ждать дальше?

- В России сейчас происходят интересные вещи. Все привыкли считать, что российский рубль идет вслед за ценой на нефть. Но недавно нефть была на двухлетних максимумах и сейчас около них находится. Тем не менее рубль в России валится, что непривычно. Если говорить о факторах, то российский Минфин увеличил покупку валюты на бирже. Но этого недостаточно, чтобы рубль так сильно падал. Ходят слухи, что в конце года крупным российским компаниям предстоят большие выплаты по внешнему валютному долгу, и якобы они скупают валюту на бирже. Еще одна версия - уже состоявшееся ужесточение американских санкций и ожидание дальнейшего ужесточения, из-за чего иностранные инвесторы выходят из российского рынка. Также ожидается, что в декабре на заседании Федеральной резервной системы США поднимут процентную ставку. Из-за этого во всем мире инвесторы выходят из валют стран с формирующимися рынками и покупают доллар США. Похожая картина сейчас с бразильским реалом, турецкой лирой, южно-африканским рэндом, мексиканским песо. Российский рубль вписывается в эту картину.