Активисты из Лиды объявили конкурс по борьбе с Лениным
- 15.11.2017, 8:10
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На Лидчине заложили славную традицию, приближающую «ленинопад».
Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист и представитель Белорусского Национального Конгресса в Лиде Валерий Минец:
«Друзья! В Лидском районе заложена славная традиция: возложение символического венка к истукану Ленина. Витольд Ашурок своим достойным поступком задал тренд, а лидские милиционеры подтвердили, что такие действия не являются правонарушением.
Поэтому предлагаю объявить конкурс на лучший венок, сфотографированный возле истукана Ленину в любом месте. Призы организуем!».
Напомним, что 7 ноября активист из Березовки (Лидский район) Витольд Ашурок принес к памятнику Ленина венок с черепами и надписью «Гори, палач, в аду».