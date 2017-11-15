«Женщины получают зарплату по $25-30» 15.11.2017, 8:42

Как обстоят дела в белорусских регионах.

«Многие этой весной были шокированы положением дел в регионах, когда на стримах обычные белорусы рассказывали, как они живут (выживают)», - написал известный блогер и общественный активист из Лиды Эдуард Пальчис.

«Вот, к примеру, как обстоят дела в Лиде.

На некоторых государственных предприятиях людям платят по 150-160 рублей. Женщины на низкоквалифицированных должностях получают по 50-60 рублей. Строители в районе 220-250 рублей. Если твоя зарплата достигает 500 рублей - то ты уже средний класс. При этом работодатели часто обманывают работников, на словах обещая одно, а на карточку перечисляют совсем другое.

Огромная текучка кадров, так как даже при таких низких зарплатах проводятся массовые сокращения. В итоге на производствах хватает алкоголиков, которые увеличивают травматизм, постоянно лишаясь разных частей чела. Безработица присутствует, и она является серьёзной проблемой. Многие уезжают на заработки, при чём чаще выбирают Польшу, чем РФ. Как всегда помогают огороды и подсобные хозяйства. Большинство пенсионеров стараются найти себе работу (пенсия у многих в районе 300 рублей, а то и меньше), пока есть силы и здоровье. Ведь надо ещё помогать детям и внукам.

Государство для народа 80-го левелла, как говорится. Понятно, почему в последнее время власти пытаются имитировать реформы в сфере частной занятости и бизнес. Рабочие места декретами создать никак не получилось. А основная база электората уже применяет отборный мат не только в отношении директора завода, но и к главному автору «социально-ориентированного государства».