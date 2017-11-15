Видеофакт: 10-летний сын легко разблокировал iPhone X матери 15.11.2017, 8:59

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И не скажешь, что они — «одно лицо».

С каждым днем в мире происходит все больше причудливых ситуаций с разблокировкой iPhone X, пишет iphones.ru.

То близнецам удается это сделать, то просто братьям.

Теперь смартфон своей матери смог разблокировать 10-летний ребенок. И не скажешь, что они — «одно лицо». Как это было:

Интересно, что Apple не рекомендует пользоваться Face ID детям до 13-ли лет.

Эксперты полагают, что такая ошибка вызвана постоянным сканированием лица и обработкой нейронными сетями. При каждом неудачном сканировании и вводе пароля Face ID запоминает некоторые черты лица пользователя.