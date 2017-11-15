Белорус о службе в армии: Там мне многое пришлось пережить 7 15.11.2017, 9:10

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Жители Могилевщины поделились впечатлениями о дедовщине.

Опасно ли служить в белорусской армии? Своими ответами на этот вопрос с horki.info поделились прохожие на улице в Горках.

Нина Викторовна:

Ответить не могу, у меня нет детей-мальчиков, только девочки. О трагедии в Печах слышала. Надо, чтобы все виновные в смерти солдата были выявлены и строго наказаны. Командиры должны нести ответственность за каждого призывника, тогда матери будут спокойно отправлять своих сыновей на службу.

Юрий Валерьевич:

Думаю, не опасно. Нет такого, как в России. Знаю, что в 80-90-ые было тяжело везде, была дедовщина, а где-то – землячества. Я год служил в Польше, потом еще год под Лугой в России. Там всего хватало, много чего пришлось перенести. Считаю, что все в руках человека, захочешь выстоять – сможешь.

Александр:

Я россиянин, в армии не служил. У нас сейчас все идут служить, мало кто "косит". Кто армию не прошел, того на хорошую работу могут не взять, особенно это касается силовых структур. Многие мои друзья отслужили, говорили, что почти как детский сад, только чуть построже. Когда мой сын вырастет и пойдет в армию, я беспокоиться не буду.

Павел:

Понятия не имею, не служил. О случае в Печах знаю. Считаю, что в армии надо отслужить обязательно, меня-то не взяли по состоянию здоровья. Когда мой сын вырастет до призывного возраста, я не буду препятствовать тому, чтобы он служил.