Какое жилье можно купить в Минске, имея всего $35 тысяч 23 15.11.2017, 9:20

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Оказалось, что это могут быть вполне приличные квартиры с ремонтом.

В новом обзоре сайт Realt.by изучил дешевые квартиры, не требующие дополнительных затрат на ремонт.

«Однушка» на Передовой за $34 тыс.

Однокомнатная квартира расположена в 5-этажном доме 1970 года строительства вблизи станции метро «Тракторный завод». Общая площадь помещения чуть больше 29 «квадратов», жилая зона — 18,35 кв.м. Квартира продается с мебелью, балкон застеклен.

«Однушка» в Дражне за $34,5 тыс.

Квартира размещается на последнем этаже 9-этажного панельного дома 1984 года строительства. Общая площадь помещения — 33,6 кв.м. Санузел раздельный, балкона нет. В квартире сделан ремонт, установлены встроенные шкафы, металлическая дверь, стеклопакеты, счетчики воды, домофон. В пешей доступности станция метро «Партизанская».

Однокомнатная квартира в микрорайоне Сосны за $35 тыс.

Общая площадь квартиры чуть больше 30 «квадратов». Размещается объект на первом этаже 5-этажного дома в 15 минутах езды от станции метро «Могилевская». В квартире установлены металлическая входная дверь, домофон, стеклопакеты ПВХ, навесная кухня. Есть возможность приобретения квартиры в кредит.

«Однушка» в Шабанах за $35 тыс.

«Однушка» размещается на третьем этаже панельной 9-этажки 1984 года постройки. Общая площадь квартиры — 37 «квадратов», жилая зона — 27 кв.м. Квартира светлая и уютная. Входная металлическая дверь, в коридоре шкаф-купе, окна ПВХ, счетчики воды и газа, в ванной и туалете современная плитка, все потолки в нежилых помещениях обшиты панелями ПВХ. Готова к проживанию.

«Однушка» возле станции метро «Михалово» за $35 тыс. (ТОРГ)

Однокомнатная квартира находится на первом этаже «хрущевки» в пяти минутах ходьбы от станции метро «Михалово». Рядом ТЦ «ГЛОБО», во дворе школа, имеется большая стоянка для машин, в шаговой доступности детский сад. В 2006 году выполнен капитальный ремонт жилого дома. В квартире хороший ремонт, установлены деревянные стеклопакеты. Продается с кухонной мебелью.

Однокомнатная квартира на Холмогорской за $35 тыс.

Малосемейка общей площадью 33 кв.м находится на 3-м этаже панельной 9-этажки 1984 года строительства. Санузел раздельный, лоджия из кухни застеклена и утеплена. В квартире установлены металлическая дверь, стеклопакеты, счетчики воды, домофон. Готова к проживанию.