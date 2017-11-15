Изгнавший московитов бурмистр Леонович стал символом Могилевщины 2 15.11.2017, 9:31

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Изображение белорусского патриота официально утвердили на гербе Могилевского района.

Проекты официальных геральдических символов Могилевского района утвердили «депутаты» на внеочередной сессии, пишет «Прыдняпроўская ніва». Могилевский район — единственный в регионе без геральдической символики и использует пока символы области.

Авторы проектов герба и флага — Марина Елинская и художник Валерий Ляхор. Разрабатывали геральдические символы с учетом историко-культурных особенностей Могилевщины, законов и правил геральдики.

Герб Могилевского района представляет собой варяжский щит, скошенный уплощенно-волнистой двойной перевязью слева, верхняя серебряная часть которой составляет 1/3 голубой нижней. В правом голубом поле — фигура вырастающего серебряного рыцаря, изображенного впрямь, с мечом того же металла в поднятой руке.

Рыцарь на гербе Могилевского района является геральдическим изображением могилевского бургомистра Иосифа Пора-Леоновича, который 1 февраля 1661 года поднял восстание против московского оккупационного гарнизона:

«В этот день (по секретному повелению Магистрата) ночью тайно Могилевские жители повынимали кремни из ружей Московских солдат, у них расквартированных; поутру же 1-го числа Февраля магистратские чиновники и почетные граждане, собравшись в Ратуше со скрытым под одеждою оружием, ожидали определенного времени в готовности к началу восстания. Московские солдаты, не зная о том заговоре, учиненном мещанами на их уничтожение, ходя по рынку толпами, начали по обыкновению своему насильно брать и хватать калачи продажные. Торговцы начали громко кричать, подавая тем самым сигнал членам Магистрата.

На тот крик бурмистр Леонович с палаческим мечем, выбежав из ратуши, перекрестившись, крикнул: Пора! Пора! Зазвонил вечевой ратушный колокол, и колокола колокольни Богоявленского братского монастыря поднимая общегородскую тревогу. Бурмистр Леонович, с товарищами, первый начал перед ратушей на рынке большим палаческим мечом рубить Московских солдат, а мещане, услышав колокольный тревожный звон, по всему городу, по всем домам и улицам, неожиданно напав, били, кололи, резали бердышами, топорами, молотками и чем кто мог, истребляя Московских солдат без всякой пощады».

Изображение средневекового воина бурмистра Леоновича в доспехах отражает геральдический символ города Могилева — центра района, относящийся к ХVII в., тем самым визуально объединяя городской и районный гербы. В левом золотом поле размещены три цветка льна голубого цвета с золотой сердцевиной. Условное изображение льна — символ одной из сельхозкультур, традиционно выращиваемых в районе.

Двойная перевязь слева отражает водную стихию Могилевского района. Широкая часть голубого цвета символизирует реку Днепр, а серебряная часть перевязи передает чистую воду памятника природы республиканского значения — Полыковичской криницы.

Флаг Могилевского района спроектирован на основе герба.

Валерий Еленский также представил атрибутику: вымпел, хоругвию, нагрудный знак «За ўклад у развіццё Магілеўскага раёна».

Проекты направили в Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции на предмет соответствия установленным требованиям законодательства и для проведения обязательной геральдической экспертизы.

У Могилевского района также появился свой гимн. Слова и музыку написала Светлана Дедушко. Она стала победителем конкурса, который проводил Могилевский райисполком, и получила приз в размере 40 базовых величин.