«Бес попутал»: Витебская епархия прокомментировала приговор «батюшке-сутенеру» 7 15.11.2017, 9:39

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Священник Николай Киреев

Фото: Светлана Васильева

Во время суда никакого вмешательства со стороны церкви в это дело не было.

39-летний священник из Ленинградской области Николай Киреев приговорен к 5,6 года лишения свободы за попытку сутенерства и торговли людьми. Секретарь Витебского епархиального управления протоиерей Владимир Резанович рассказал «Витебскому курьеру», что думает об этом церковь.

По словам протоиерея, во время суда никакого вмешательства со стороны церкви в это дело не было.

— Священники были и будут разные. Они точно в такой же степени, как и все остальные люди, имеют свои человеческие недостатки. Мы считаем, что случившееся — ненормальное явление. Однако Николая Киреева никто не осуждает: на грех мы гневаемся, а человека должны беречь. И в этом смысле жалеть, что он попал в бесовское искушение. Это трагедия для отца Николая, его семьи и близких ему людей.

При этом Владимир Резанович отметил, что обществу «известны случаи незаслуженных обвинений»:

— Мы надеемся, что есть объяснения, почему человек оказался в таких обстоятельствах. И даст Бог, что они все же будут найдены дополнительным расследованием.

Отец Владимир пояснил, если вину Николая Киреева окончательно докажут, то дело также рассмотрит церковный суд:

— В случае подтверждения его вины, на основании церковных правил, он будет пожизненно лишен священнического сана.

На время следствия иерея храма Петра и Павла Выборгской епархии Русской православной церкви отца Николая (Киреева) отстранили от церковной службы.

Приговор суда не вступил в законную силу. Николай Киреев заявил о своем намерении обжаловать его.