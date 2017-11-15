Белорус в США: Знал, что мой труд окупится 4 15.11.2017, 9:48

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История белоруса, который уехал в Америку в 19 лет и добился всего, начав «с нуля».

Герой репортажа onliner.by – белорус Андрей, который первый раз побывал в Америке туристом. «В США мне тогда очень не понравилось, — говорит он. — Но по возвращении домой я смотрел на многие вещи по-другому».

Через год молодой человек решает переехать в Штаты, где уже жила его сестра, и попробовать, что из этого выйдет.

Сладкой жизни, как говорит Андрей, не было. Из студенческой бедности он попал в бедность взрослую. Пришлось очень много трудиться на любых позициях, зарабатывая очень скромные деньги. «Но я знал, что со временем это окупится», — говорит он.

Как 19-летний парень пробивал себе путь и что из этого вышло, смотрите в видеорепортаже.