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Агентство Fitch объявило о дефолте Венесуэлы

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  • 15.11.2017, 9:54
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Это стало вторым «диагнозом» международных структур для экономики друга Лукашенко.

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило во вторник долгосрочный рейтинг Венесуэлы в иностранной валюте с С до RD (Restricted Default, «ограниченный дефолт»). Долгосрочный рейтинг в национальной валюте остался на уровне CC, сообщает ТАСС.

Как сказано в заявлении агентства, снижение до уровня RD стало следствием невыплат инвесторам $ 200 млн по суверенным облигациям со сроком погашения в 2019 и 2024 годах, 30-дневный льготный период по которым истек 13 ноября, в этот понедельник.

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s первым официально объявило о невыполнении Венесуэлой своих долговых обязательств.


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