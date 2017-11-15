602 года назад Великий князь Витовт создал независимую Белорусскую православную церковь 15.11.2017, 10:12

1,220

15 ноября 1415 года в Новогрудке Григорий Цамблак стал митрополитом Киевским и Литовским.

Выдающийся деятель белорусской церковной истории Григорий Цамблак родился в Тырнове, столице Болгарии и происходил из знатного рода, был предполагаемым племянником знаменитого митрополита Киприана.

Образование он получил в Тырнове и Константинополе и был игуменом монастыря Дечани в Сербии в начале XV века. Потом служил в Сучаве «пресвитером великой церкви Молдавской».

Под влиянием Великого князя Витовта, стремившегося к открытию в своих владениях особой православной митрополии, отдельной от московской, Григорий избран был собором епископов ВКЛ в митрополиты и отправился для посвящения в Константинополь, но там ему в этом было отказано. Когда и вторичное посольство Витовта в Константинополь оказалось безуспешным, собор епископов ВКЛ 15 ноября 1415 рукоположил в Новогрудке Григория в митрополита Киевского и Литовского. В Москве из-за этого началась настоящая паника: Григория Цамблака обвинили в том, что он «вступил в единение с папой»

В 1418 митрополит Киевский и Литовский отправился с посольством на Констанцский собор, но заявил там, что прибыл единственно по повелению своего князя, подчиняться же папе не желает. На литургии, которую Цамблак служил в Констанце, присутствовали византийские послы. Это свидетельствует о том, что к этому времени сан митрополита Григория был признан Константинопольским патриархом. Возвратясь в ВКЛ, Григорий основал свою кафедру в Вильне, при Богородицкой церкви.