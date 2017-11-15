Пять технологий, которые уже скоро изменят мир 4 15.11.2017, 9:59

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Жизнь человека все больше становится похожей на сюжет научно-фантастических фильмов.

New York Times составила список новых технологий, которые превратят всех нас в персонажей научно-фантастических фильмов.

1. ИИ в здравоохранении

Нейросети могут совершить революцию в системе медицинского обслуживания. Глубокое обучение позволяет натренировать искусственный интеллект на диагностику болезней по снимкам МРТ и рентгена. Например, проанализировав миллионы ретинальных снимков, нейросеть обнаружит ранние признаки диабетической слепоты. Анализируя снимки компьютерной томографии, ИИ научится диагностировать рак легких. Такие технологии необходимы в регионах, где квалифицированных врачей очень мало. Google уже запускает пилотные программы в двух больницах Индии, а стартап Infervision — в Китае. Также в скором времени ИИ поможет фармацевтам изобретать новые виды лекарств и изучать их воздействие на наш организм.

2. Беседы с компьютером

Недавно профессор Университета штата Вашингтон Люк Цеттлмайер заявил, что совершен прорыв в технологиях распознавания устной речи. Вскоре будут созданы устройства, которые понимают обычную человеческую речь, а не только специфические голосовые команды. Дальше всего в этом продвинулись компании Google, Facebook и Microsoft — они обещают, что совсем скоро перевернут наши представления об общении с телефонами, машинами и вообще любыми устройствами.

Похожим проектом занимается стартап Replika. Он создал чатбота, который помогает сгладить часы одиночества и подбадривает, когда очень грустно. Возможно, через некоторое время Alexa станет полноценным собеседником, и с ней можно будет вести диалог, как с человеком.

3. Чтение мыслей

Некоторые компании считают, что будущее не за голосовыми командами, а за мысленным общением с компьютерами. Стартап Neurable сейчас работает над созданием игры, которая использует электроэнцефалографию для управления своими персонажами силой мысли. Конечно, каждый раз прицеплять на голову электроды — не самый удобный способ работы за компьютером. Но Facebook считает, что технологию можно усовершенствовать и создать гораздо более мощные системы с оптическими датчиками. А значит, можно будет печатать текст силой мысли в пять раз быстрее, чем пальцами на клавиатуре.

Илон Маск пошел еще дальше и предложил считывать мозговые импульсы с помощью чипов, имплантированных прямо в голову. Изначально их планируют использовать для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Но если технология покажет свою эффективность, чипы смогут вживлять всем желающим.

4. «Летающие автомобили»

Компании Kitty Hawk, Joby Aviation, Uber, Airbus и многие другие работают над созданием городских летательных аппаратов. Дизайнеры рисуют концепты всевозможных форм и размеров, но принцип у них один: каждый водитель получит в свое распоряжение гибрид автомобиля, вертолета и маленького самолета.

Конечно, для широкого распространения летающих автомобилей придется убедить инвесторов, что массовое производство будет выгодно. А госавтоинспекциям разных стран придется разрабатывать правила воздушного движения.

5. Квантовые компьютеры

Создание квантовых компьютеров обещает решить чуть ли не самые животрепещущие проблемы человечества: ускорить открытие лекарств, оптимизировать финансовые рынки и транспортную систему, а также многое другое. Пока проблема с квантовыми компьютерами только одна: их чрезвычайно трудно построить. Но Google, IBM, Intel и стартапы вроде Rigetti Computing инвестируют колоссальные средства в развитие технологий. «Это принципиально другая парадигма передачи данных, — объяснил Роберт Шолькопф, исследования которого помогли продвинуться в этой области. — Существующие знания в этой области — всего лишь вершина айсберга».

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Однако, именно квантовые компьютеры уничтожат биткойн и другие криптовалюты — к такому выводу пришли ученые Технологического университета Сиднея. Вскоре они смогут взламывать эллиптическую криптографию, на которой основаны цифровые подписи, подтверждающие права собственности в блокчейне.