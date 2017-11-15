Мать Александра Коржича примет участие в некоторых следственных действиях 8 15.11.2017, 10:22

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Генпрокурор рассказал о встрече с матерью погибшего в Печах солдата.

Генпрокурор Александр Конюк рассказал о деле Александра Коржича, который погиб в Печах.

— Я лично встречался с мамой Коржича, мы обсудили, что она будет лично принимать участие в некоторых следственных действиях, — рассказал генпрокурор Александр Конюк перед межведомственной конференцией по вопросам борьбы с коррупцией, сообщает tut.by.

Он не стал раскрывать все подробности уголовного дела, но отметил, что сегодня возбуждено 15 уголовных дел, примерно столько же человек являются фигурантами дела.

— Я держу это дело на постоянном контроле, у юриста есть правило: пока дело не рассмотрено не давать никаких комментариев. Иногда все может поменяться «до наоборот».

Напомним, тело солдата Александра Коржича было найдено 3 октября в Печах. Следственный комитет расследует несколько уголовных дел, обвинив фигурантов в неуставных отношениях, превышении служебных полномочий и мошенничестве. Кроме того, выясняется как погиб солдат Коржич, которого нашли мертвым в подвале с майкой на голове и связанными шнурками. У следователей три версии: суицид, доведение до суицида и убийство. После трагедии руководство части в Печах было отстранено.