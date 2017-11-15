Как вернуть деньги за недоставленную почтой покупку 2 15.11.2017, 10:29

1,830

Покупка товаров в интернете стала для белорусов обычным явлением.

Теперь такие покупки – почти как сходить в обычный магазин, но удобнее, быстрее и дешевле. Утром деньги — вечером курьер привез заказ. Но если магазин базируется, где-нибудь в Москве или в Пекине, то покупка, скорее всего, поедет к вам почтой. И хорошо, если все хорошо. А если товар затерялся и вы уже два месяца ждете посылку, которая должна была доехать за 20 дней? Сайт tam.by разработал схему действий для подобных ситуаций.

Храним информацию

Если покупаете в интернете много и часто, есть риск случайно удалить письмо с информацией о заказе, потерять трек-номер, забыть обещанный срок доставки. Поэтому всегда сохраняйте информацию любым удобным способом. Поставьте ярлыки в почте, создайте папку в облачном хранилище, даже файл в Google документах подойдет. Главное, чтобы вся информация была под рукой.

Следите за сроками доставки

Срок доставки зависит от почтовой службы стран, где живут отправитель и получатель. Обычно магазин сам указывает среднее время доставки при оформлении товара. Бесплатная доставка осуществляется самыми медлительными операторами. Чем выше тариф, тем быстрее придет посылка.

Также можно отслеживать свои посылки на специализированных интернет-сервисах. Достаточно ввести трек-номер отправления.

Убедитесь, что товар не застрял на таможне или в сортировочном пункте. Также продавец может не отправить товар вовремя. Если заказываете товар под Новый год, учитывайте, что это пиковое время для почтовых служб, они перегружены и посылки приходят с задержками.

Пока ваша посылка не достигла границ Беларуси, за нее в ответе тот почтовый оператор, которого выбрал продавец. А вот уже после пересечения границы и прохождения таможни ее доставляет “Белпочта”. Случается, что на этом этапе перестают отслеживаться трек-номера. Поэтому, как на сайте для их отслеживания увидели, что товар прошел таможню, прибавьте срок доставки посылок по Беларуси. В среднем это 2-3 рабочих дня.

Пишите продавцу

Если срок доставки истек, а посылка не пришла, пишите продавцу. Укажите название товара, дату и номер заказа, трек-номер и скажите, что товар все еще не у вас.

В таком случае продавец спорить не будет и сам начнет искать посылку и отслеживать путь ее следования. Также вам предложат вернуть деньги или повторно отправить товар. Как правило, второе предлагают чаще. Особенно продавцы с “Алиэкспресс”.

Случается, что поддержка магазина не владеет русским языком, а вы не знаете английского. Тогда переведите свое обращение в переводчике. Главное, отразить суть проблемы.

Открывайте спор

Интернет-аукционы “Ибэй” и “Алиэкспресс” оснащены функцией открытия спора. Этот инструмент помогает решать конфликты между продавцом и покупателем, а контроль за ситуацией осуществляет администрация площадки. Это можно сделать, если товар не пришел в указанные сроки, покупка оказалась бракованной или не соответствует заявленным характеристикам, отличается от той, что была на картинке. Бывает, что трек-номер оказывается поддельным, а сам продавец игнорирует ваши сообщения. В таком случае тоже нужно открывать спор.

Открыть спор на “Алиэкспресс” и “Ибэй” несложно. Правила у них схожи: вам вернут деньги, если товар не доставлен или доставлен с дефектами.

Продавец сразу оповещается о том, что в его отношении открыт спор. Ему дают несколько дней на его решение. Если за это время ничего не происходит, то площадка возвращает стоимость заказа в полном объеме.

Чаще всего продавцы стараются быстро решить все вопросы и закрыть спор. Потому что такие ситуации понижают их рейтинг.

Если же товар был куплен не на аукционе, а в отдельном интернет-магазине, то спор можно открыть только в отношении платежа, совершенного через систему “Пэйпэл”. Там тоже работает система защиты покупателя.

А вот в остальных случаях лучше всего написать продавцу.

Зайдите на почту

Бывает, что сотрудники почты не приносят извещения о посылке или бросают их не в тот ящик. Получается, товар ждет вас на почте, но вы об этом не знаете.

В этом случае снова обращаемся к срокам доставки и трек-номерам. Если по всем данным посылка должна была прийти на почту, то сходите туда сами. Предъявите паспорт, назовите трек-номер и попросите проверить, нет ли для вас посылки. Если она действительно дошла, то вам ее без проблем отдадут.

Правда, следите за сроком хранения отправлений. У “Белпочты” он составляет от 7 до 30 дней в зависимости от типа посылки. Если время вышло, то ваш товар отправят обратно.

Обращаемся в банк

Но лишь в том случае, если ни один из вышеперечисленных способов не помог. Тогда можно оспорить покупку в банке. Каждый случай будет рассматриваться отдельно и специалист банка проконсультирует вас о дальнейших действиях. Но это отнимет много времени и сил. Поэтому в банк стоит обращаться только в совсем безвыходной ситуации.