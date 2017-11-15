В Гомеле судят «француза с патроном» Жолана Вийо 17 15.11.2017, 10:41

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Жолан Вийо

Фото: tut.by

(обновляется) Гражданина Франции обвиняют сразу по двум статьям.

Сегодня суд Гомельского района начал рассматривать дело гражданина Франции Жолана Вийо. Молодой мужчина обвиняется сразу по двум статьям, связанным с незаконными действиями в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и незаконным перемещением их через границу, сообщает tut.by.

В зале суда нет свободных мест — в основном, журналисты и правозащитники, в том числе — представители французского телеканала. На заседание приехал брат Жолана Гийом с русскоговорящей подругой Надеждой.

Из-за нехватки свободных мест в зале половину присутствующих попросили выйти.

Напомним, 24-летний Жолан Вийо постоянно проживает в Лондоне. Чуть более трех месяцев назад отправился в путешествие по Европе — Испании, Италии, Словении, Хорватии, Венгрии, Австрии, Словакии. А 21 сентября Вийо задержали при въезде в Беларусь из Украины при прохождении таможенного контроля по «красному коридору»: среди его вещей был обнаружен патрон, который, как утверждает иностранец, ему на память подарил его друг-поляк. Есть данные и о том, что француз сам показал патрон на границе с вопросом, можно ли его ввозить — но достоверна ли она, мы узнаем лишь в процессе.

Экспертиза показала, что патрон рабочий и может использоваться в качестве боеприпаса. Так Вийо оказался в гомельском СИЗО.

Фото: Леонид Судаленко

23 сентября Жолан связался с подругой Габриэллой и сообщил, что его задержали. Ему дали поговорить только две минуты. Далее были разрешены только письма. В них он жаловался на «нечеловеческие условия, усложненные белорусским климатом», а также на то, что ему не дают связаться с родными, а назначенный адвокат не говорил ни по-французски, ни по-английски.

Представитель же Следственного комитета Юлия Гончарова говорила журналистам, что при проведении следственных и процессуальных действий в отношении иностранных граждан в обязательном порядке предоставляется переводчик. Также уведомляется Министерство иностранных дел, которое передает информацию о задержании иностранца в посольство или консульство его страны, которое в свою очередь ставит в известность семью или близких задержанного.

«Сразу же после задержания таможенные органы Беларуси уведомили МИД. Следователь дала возможность гражданину Франции связаться с родными и предоставила ему мобильный телефон, которым он воспользовался. Адвокат задержанного на протяжении всего следствия поддерживала связь с родственниками гражданина Франции», — добавила Юлия Гончарова.