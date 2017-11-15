Трюк Дуайера, который сделал «зубров» ближе к плей-офф КХЛ 15.11.2017, 10:43

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Горди Дуайер

Канадский специалист сделал интересный тренерский ход.

В понедельник «Динамо» вышло с выходных, связанных с международной паузой. И вышло триумфально и красиво, в очередной раз продемонстрировав свою нестабильную сущность. «Зубры» могут спокойненько скрутиться «Северстали», а всего через 10 дней красиво и непринужденно прихлопнуть фаворитов Востока – «Ак Барс». Причем утром перед матчем обозреватели официального сайта КХЛ не оставляли шансов минчанам, утверждая, что вечером Казань вернет лидерство в конференции, пишет «Трибуна».

В итоге казанцы смотрелись гораздо хуже хозяев «Минск-Арены». Конечно, можно этому найти и логические объяснения. Зинэтула Билялетдинов в минском матче не мог рассчитывать сразу на нескольких основных хоккеистов – некоторые вылетели из-за повреждений, другие не долетели из сборных. Но нас татарские проблемы волнуют меньше всего.

Что было плохого в матче с «Ак Барсом»

Выпал из-за травмы Александр Китаров. И это очень грустно. 77-й номер в этом году один из лучших в команде. Не по бомбардирским качествам, но, как минимум, по совокупности хоккейной работы и старанию. За два периода игры с «Ак Барсом» Китаров тоже успел сделать полезно-результативное действие: выкатился под пас на свободное пространство за воротами в большинстве и отдал точно в клюшечку Шаранговичу.

А вот в третьем периоде Китаров на площадке не появлялся. За ближайшим выездом «Динамо» на Дальний Восток Александр будет наблюдать по телевизору.

Роман Дюков неплохо проявил себя на Еврочеллендже в сборной Беларуси, но в «Динамо» черная полоса продолжается. Пару недель назад Дюков через процедуру драфта отказов был переведен на двусторонний контракт. А в матче с «Ак Барсом» защитник провел всего три смены на полторы минуты – и успел заработать «минус». За расправой Глухова над Энротом защитник вместе со Скилле наблюдал со спины.

Горди Дуайер после этого момента снял Дюкова и перешел на игру в шесть защитников. После игры тренер прокомментировал воспитательные меры так.

– Команда пропустила шайбу во время смены Дюкова – это не добавляет ему психологической уверенности. Остальные защитники сыграли великолепно: они не позволили сопернику создать много перед нашими воротами. Дюков – молодой игрок, он существенно прибавляет с каждой игрой. Думаю, с каждым матчем он будет получать все больше игрового времени.

Хорошего в матче с «Ак Барсом» было больше

И мы пойдем по порядку. Энрот съездил в сборную Швеции и, такое чувство, получил дополнительный заряд. С «Ак Барсом» получился хороший матч, в котором вратарь в нескольких моментах подтащил. А в одном даже постоял за себя.

Шарангович продолжает адаптироваться к лиге. На этот раз не получилось с вбрасываниями (2 победы за 9 попыток всего), зато удался гол в большинстве.

Да и вообще все авторы шайб порадовали – каждый по-своему. Ковыршин вернулся после травмы и забросил. Лингле еще раз показал, что не стоит его списывать со счетов. А Граньяни мастерски разобрался с пустыми воротами, доказав, что хотя бы осиротевшую рамку он поражать умеет.

«Динамо» полностью переиграло «Ак Барс». Перебросало – уж точно (36-25). При этом примечательно, что броски по воротам Гарипова нанесли абсолютно ВСЕ заявленные на матч форварды и почти все защитники (кроме Дюкова и Знахаренко). Возможно, одной из причин подобной бросковой активности стало решение тренерского штаба.

Дуайер разбил легионерскую тройку

Наконец-то это произошло. Все наши форварды-легионеры – Джек Скилле, Куинтон Хауден, Джастин Фонтэйн – отличные хоккеисты. Но эта троица изначально не была создана для того, чтобы играть вместе. Все по отдельности – очень здоровские мастера. Но когда они одномоментно появляются на льду, часто начинается сумбур.

В этой тройке нет плеймейкера – и об этом мы говорили еще во время трансфера Скилле в Минск. Но Дуайер предсказуемо соединил североамериканцев вместе. И ждал два месяца, что эти парни начнут показывать стабильную игру. Лучшими бомбардирами-снайперами команды они в итоге благополучно стали, но вот только без стабильности. Нередко хорошая защита разбирает динамовских лидеров, и атака «зубров» остается на голодном пайке. Чаще всего это проявляется в гостевых матчах, где на эксперименты с составом Горди вообще редко идет.

У первого звена «Динамо», когда оно составлено из легионеров, хватает отрицательных моментов:

– когда Хауден, Фонтэйн и Скилле вместе, теряются остальные тройки. Самые сладкие смены плюс почти все большинство ложится на североамериканские плечи. Таким образом, глубины атаки не остается, а самые острые моменты в динамовской игре для соперника становятся очень предсказуемыми. Перекрыть воздух одному лидерскому звену и разобрать остальные вспомогательные тройки гораздо проще, чем рассредотачивать внимание на несколько потенциально опасных звеньев;

– нередко игра канадцев и американца превращалась в тупую беготню, которая сводилась к тому, что кто-то один (чаще Скилле) подхватывал шайбу и нес ее в зону, где наиболее распространенными были два варианта:

1. начинается толкотня за воротами;

2. соперник чистит зону – начинай все сначала.

– после прихода Скилле легионеры-форварды общими усилиями наколотили в ворота соперников 17 шайб (9 – Хауден, 3 – Фонтэйн, 5 – Скилле), при этом половина из них была оформлена в большинстве. Девять шайб в равных составах на троих – не такой уж большой вклад в общие успехи. При этом самый забойный отрезок Куинтона Хаудена, вместивший в себя четыре шайбы за два матча, случился в тот момент, когда Фонтэйна и Скилле не было в строю из-за травм. Ассистировали канадцу в тот момент белорусы – Лингле, Гаврус и Матерухин.

И еще один момент: лишь раз Хауден, Скилле и Фонтэйн организовали шайбу на троих. То есть, до лавров Зарипова, Коваржа и Мозякина этим ребятам далековато.

Видимо, во время международной паузы Дуайер с помощниками переосмыслили свою атаку. В матче с «Ак Барсом» изменения произошли. Из первого звена удалился наиболее своевольный Скилле, которого сменил патриотичный Лингле. Чарли в этом сезоне выполняет огромнейший объем работы, но долгое время не мог забросить. Получилось пару недель назад в ворота ЦСКА, теперь вот Казани прилетело – может, и попрет. В любом случае, Лингле – далеко не худший вариант для взаимодействия с Хауденом и Фонтэйном. И, возможно, даже лучший, нежели Скилле. Травмы последних лет здорово ударили по ногам Лингле (отсюда и «минусы» в показателе полезности), но понимание хоккея и техника сохранились примерно на том же уровне.

В матче с «Ак Барсом» Хауден, Фонтэйн и Скилле встречались на льду только во время большинства – и этого для них достаточно. Когда игра идет в чужой зоне, эти парни могут крутить карусели. Но в менее предсказуемом формате «5 на 5» уже надо что-то выдумывать. Скилле в игре с Казанью выдумывал вместе с Павловичем и Шаранговичем. Не исключено, что в дальневосточных далях Дуайер попробует придумать новый ход. Но определенно, что со сменой Скилле на Лингле у «зубров» может появиться топ-6, а не топ-3, как было до паузы. В любом случае, интересно наблюдать за поисками тренерского штаба, и приятно осознавать, что тренерский штаб не верит исключительно в легионерскую тройку, будто это панацея какая-то.

Что теперь у «Динамо»

Проходных матчей у «зубров» не остается – это продиктовано турнирной таблицей. Догонять конкурентов как-то надо. Победа над «Ак Барсом» позволила подобраться поближе, но уже на следующий день московское «Динамо», «Северсталь» и «Спартак» также добились положительного результата. Отставание от 8-й строчки остается неприятным – 6 очков.

Ближайший выезд, как всегда, должен стать неприятным. Привезти максимум с Дальнего Востока – это почти подвиг, в каком бы состоянии ни находились хозяйские команды. Прямо сейчас стабильностью может похвастать разве что «Амур», который неожиданно стал стучаться в двери зоны плей-офф. Тем не менее, «зубрам» на такие мелочи обращать внимания не стоит. Все три ближайших соперника – вполне наши клиенты. Одной победы в трех матчах, как это иногда случается, будет мало – ведь это может стать приговором в борьбе за плей-офф.