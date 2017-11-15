Brutto представили видео-версию легендарного концерта на «Минск-Арене» 15.11.2017, 11:38

Лучшие моменты концерта белорусских рок-музыкантов можно увидеть на большом экране.

Белорусская рок-группа Brutto выпустила видео-версию концерта на Minsk-Arena, который состоялся 8 марта 2017 года. По словам музыкантов, концерт на Минск-Арена «являлась для Brutto самым важным экзаменом за всю карьеру».

Напомним, Brutto выступили в Минске 8 марта 2017 года. 15-тысячная «Минск-Арена» была заполнена практически полностью. На концерт люди пришли с бело-красно-белыми флагами. Тысячи людей скандировали «Жыве Беларусь!».