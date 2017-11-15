Командир наемников возглавил ресторанный бизнес «повара» Путина 15.11.2017, 11:51

1,394

Дмитрий Уткин

Дмитрий Уткин считается командиром частной военной компании Вагнера и находится под санкциями США.

Гендиректором ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», согласно данным базы «СПАРК-Интерфакса», 14 ноября стал Дмитрий Валерьевич Уткин — полный тезка предполагаемого командира ЧВК Вагнера. На этом посту он сменил Анастасию Саутину. Фамилия имя и отчество нового менеджера совпадает с именем предполагаемого командира ЧВК Вагнера.

РБК направил официальный запрос представителям Евгения Пригожина. Источник РБК в окружении Пригожина подтвердил, что речь идет о предполагаемом командире ЧВК Вагнера.

ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», по информации на сайте компании, входит в ГК «Конкорд» (совладелец петербургский бизнесмен Евгений Пригожин). Фирма является управляющей компанией ресторанного холдинга Пригожина. Ей принадлежат несколько ресторанов в Москве (ресторан-теплоход River Palace) и Петербурге («Русский Ампиръ», «Русский китч», Polenta), а также сеть бутиков «Музей шоколада». Кроме того, «Конкорд менеджмент и консалтинг» ведет строительство поселка «Северный Версаль» под Петербургом. «По задумке это будет дворцово-парковый ансамбль в духе резиденций монархов прошлых столетий», — говорится на сайте компании.

Компания Пригожина «Конкорд М» поставляет питание для Управления делами президента России. Бизнесмен занимается поставками 90% обедов в московских школах, связанные с ним структуры выиграли тендеры на уборку в казармах и учебных заведениях Минобороны.

Петербургское издание «Фонтанка» неоднократно называло Уткина командиром частной военной компании Вагнера. Впервые, как рассказывали источники РБК, группа Вагнера появилась на Ближнем Востоке незадолго до того, как Россия стала официально разворачивать свои военные базы в Сирии. В группе служили почти 2,5 тыс. человек. Об участии ЧВК Вагнера в сирийской кампании первой сообщила «Фонтанка» в октябре 2015 года. Как утверждали «Фонтанка» и The Wall Street Journal, бойцы Вагнера также принимали участие в боях на юго-востоке Украины на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Вагнер, по данным «Фонтанки», — это боевой позывной Уткина. Командир группы является офицером запаса и ранее служил в псковской бригаде ГРУ. В декабре 2016 года Уткин был приглашен на прием в честь празднования Дня героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтверждал, что Уткин присутствовал на приеме. «Я не знаю, как он известен, Дмитрий действительно был. Он кавалер орденов Мужества, он был от Новгородской области», — говорил Песков.

Уткин и «Конкорд менеджмент и консалтинг» в июне 2017 года попали в санкционный список США. Санкции, как заявлял тогда Минфин США, были введены «в соответствии с обязательствами искать дипломатические пути разрешения кризиса в Украине и содействовать возвращению Крыма в состав Украины».