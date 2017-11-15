Картину Марка Шагала продали за $28,4 миллиона

Картину Марка Шагала продали за $28,4 миллиона1
- 15.11.2017, 11:57
Картина была написана в 1928 году.
Картина всемирно известного художника Марка Шагала «Любовники» («Les Amoureux»), изображающая художника в объятиях с его первой женой и музой, Беллой Розенфельд, была продана за 28,4 миллиона долларов на аукционе Sotheby’s, пишет The New York Times (перевод — tut.by ).
Как сообщили представители Sotheby’s, картина была написана в 1928 году и сразу после этого была куплена семьей, которая и выставила работу на продажу. Первоначально «Les Amoureux» оценивались в 18 миллионов долларов.
Имя нынешнего покупателя не называется. Известно лишь, что его интересы представляла глава московского офиса Sotheby’s Ирина Степанова. Поэтому, можно предположить, что нынешний владелец картины — из России.
Своего нового владельца нашел и холст Шагала «Большой цирк» («Le Grand Cirque»), написанный в 1956 году. На картине были изображены акробаты и клоуны. Работа оценивалась в 15 миллионов долларов и была продана за 16 миллионов долларов коллекционеру из Азии.