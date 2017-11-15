Картину Марка Шагала продали за $28,4 миллиона 1 15.11.2017, 11:57

Картина была написана в 1928 году.

Картина всемирно известного художника Марка Шагала «Любовники» («Les Amoureux»), изображающая художника в объятиях с его первой женой и музой, Беллой Розенфельд, была продана за 28,4 миллиона долларов на аукционе Sotheby’s, пишет The New York Times (перевод — tut.by ).

Как сообщили представители Sotheby’s, картина была написана в 1928 году и сразу после этого была куплена семьей, которая и выставила работу на продажу. Первоначально «Les Amoureux» оценивались в 18 миллионов долларов.

Картина Марка Шагала «Любовники» («Les Amoureux»)

Имя нынешнего покупателя не называется. Известно лишь, что его интересы представляла глава московского офиса Sotheby’s Ирина Степанова. Поэтому, можно предположить, что нынешний владелец картины — из России.

Своего нового владельца нашел и холст Шагала «Большой цирк» («Le Grand Cirque»), написанный в 1956 году. На картине были изображены акробаты и клоуны. Работа оценивалась в 15 миллионов долларов и была продана за 16 миллионов долларов коллекционеру из Азии.