Власти придумали уловку, чтобы собрать больше дорожного налога с белорусов 6 15.11.2017, 11:59

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Треть граждан страны бойкотирует этот сбор.

В то время как примерно треть автовладельцев в Беларуси игнорируют техосмотр с обязательной уплатой «дорожного налога» и считают его несправедливым, белорусские «депутаты» работают над изменениями в системе выплаты госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Об этом tut.by сообщил председатель постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак.

По самым скромным подсчетам, 35% автовладельцев не платят «дорожный сбор»

В Беларуси зарегистрировано более 3,5 млн автомобилей. По информации журналистов, меньше половины из них проходит техосмотр с уплатой дорожного налога.

— С каждым годом автомобилистов, которые приезжают на техосмотр и уплачивают так называемый «дорожный налог», становится все меньше. Такую тенденцию мы наблюдаем с 2014 года — когда была введена пошлина, — отметил начальник управления организации гостехосмотра предприятия Евгений Карпович.

В УП «Белтехосмотр» сообщили, что за 10 месяцев текущего года прошли техосмотр и заплатили дорожный налог 1 235 588 транспортных средств. Это на 7,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же в 2016 году разрешение на допуск в дорожном движении получили 1 542 422 — меньше, чем в позапрошлом году, на 163 218 автомобилей. Конечно, еще полтора месяца до конца года, и, возможно, ситуация улучшится.

Несмотря на то, что для некоторых категорий автовладельцев существуют льготы по уплате дорожного налога, большинство автомобилистов жалуются, что система сбора госпошлины несправедливая, особенно для тех, кто использует автомобиль сезонно. Также сумма дорожного налога очень большая, и многим оплатить ее за один раз довольно накладно.

Дорожный налог можно будет платить частями

— С жалобами и просьбами о помощи к нам обращались автомобилисты, поэтому мы решили выступить инициаторами изменений в систему сбора госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, — рассказал председатель постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак.

В апреле 2017 года во время послания Лукашенко «национальному собранию и белорусскому народу» член комиссии Валерий Курсевич спросил мнение президента по поводу «дорожного налога», а также попросил его дать поручение соответствующим госорганам проработать этот вопрос. Просьбу Лукашенко удовлетворил.

— Наша комиссия вместе с Минтрансом, Минфином, МНС и МВД в течение лета проводила эту работу. Перебрали много вариантов, как можно уплачивать «дорожный налог». Были предложения привязать госпошлину к добровольному страхованию, но потом отказались от этой идеи, потому что один из аргументов, который привели страховщики: заключать страховки люди станут меньше, так же, как количество автомобилистов, которые проходят сейчас техосмотр. Также было предложение сделать прохождение техосмотра один раз в полгода, но от него тоже решили отказаться.

«Депутат» отметил, что есть рабочий вариант, который поддержали большинство участников обсуждений, — отвязать уплату налога от техосмотра и вносить его отдельным платежом, без привязки к чему-либо.

— Гражданин, который решил, что будет пользоваться машиной какой-то период, например, лето, оплачивает дорожный налог на месяц или более через ЕРИП, банк или почту. Помесячная оплата дорожного налога закрывает проблему, если автомобилист собирается продавать машину.

Контролировать факт уплаты дорожного налога рабочая группа предлагает через камеры фотофиксации, которые в настоящее время используются для контроля скоростного режима.

— Наша комиссия посещала базу ЗАО «Безопасные дороги Беларуси», которым принадлежат камеры фотофиксации скорости. Директор этого предприятия подтверждает, что техническая возможность отслеживать уплату дорожного налога у них есть.

В настоящее время эти предложения готовятся представить Лукашенко. Однако прогнозировать, будут ли одобрены эти изменения и в какие сроки, Андрей Рыбак не берется.