Завтра будет до +7 градусов 15.11.2017, 12:27

Ночью и утром пройдут небольшие осадки.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Днем будет без существенных осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем - от плюс 2 до 7 градусов, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.