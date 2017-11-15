Антоний Мацеревич: Путин потерял Киев 2 15.11.2017, 12:55

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Антони Мацеревич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Министр обороны Польши заявил, что РФ допустила ошибку, когда начала войну против Украины.

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич считает, что Россия развязав агрессию против Украины допустила большую ошибку, так как американские войска сейчас находятся как никогда близко к украинской границе.

В интервью The New York Observer, (перевод - «Новое время») Мацеревич заявил, что у Путина еще много нераскрытых карт, его конечной целью является восстановление империи.

"Но он допустил большую ошибку: благодаря Путину, американские войска сейчас близки к украинской границе, и он, вероятно, потерял Киев! Это никогда не происходило с 17 века", - заявил глава Минобороны.

По мнению Мацеревича, для достижения своей цели Россия ищет возможности в Польше и других странах, Украина же (в представлении Путина – Ред.) должна быть неотъемлемой частью империи.

"Для Путина это долгосрочный проект, так как он понимает, что без Украины нет империи", - считает Мацеревич.

Киев и ряд других территорий Украины был передан Московскому государству из состава Речи Посполитой в 1667 году, по результатам Андрусовского перемирия, завершившего польско-московскую войну 1654-1667 годов.

Киев был передан Московии в управление сроком на два года. Окончательно Речь Посполитая отдала Киев Московии согласно условиям Вечного мира 1686 года.