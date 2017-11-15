Брат погибшего в Печах солдата обратился за помощью в РЭП 2 15.11.2017, 13:08

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Юрий Бевзюк

Спустя два года после трагедии у Юрия Бевзюка появилась надежда на то, что найдут виновных в гибели его брата.

В октябре этого года, после гибели Александра Коржича в Печах, активисты профсоюза РЭП Леонид Судаленко, правовой инспектор, и Андрей Стрижак, зам.пред.профкома Гомеля, начали кампанию сбора подписей против дедовщины в армии.

Кампания, а также действия других организаций, СМИ и активистов, объединивших усилия, вызвала большой резонанс: люди оставили более 11 000 подписей; сайт онлайн-обращений подвергался атаке; Министерство обороны выступало с несколькими заявлениями, пишет praca-by.info.

Но главным эффектом можно назвать то, что в деле Александра Коржича произошли изменения: Следственный комитет возобновил действия, в Печах прошли аресты и кадровые перестановки.

Михаил Бевзюк во время службы в армии

Именно эти изменения, вызванные требованием людей провести справедливое расследование, и дали надежду Юрию Бевзюку на то, что дело его брата, погибшего в Печах два года назад, будет пересмотрено. Он рассказал журналистам свою историю: «Еще одно самоубийство в Печах, которое осталось без внимания». Журналисты посоветовали Юрию обратиться к Леониду Судаленко.

Леонид Судаленко написал от имени Юрия Бевзюка заявление в Следственный комитет, чтобы узнать, на каком этапе остановилось расследование обстоятельств смерти Михаила.

– Мы обратились к Следственному комитету с просьбой письменно сообщить о ходе расследования и его результате. Также с учетом других обстоятельств, а именно: обнаруженных случаев неуставных отношений в Печах, в заявлении Юрий Бевзюк просит возбудить новое уголовное дело в связи с возможным доведением его брата до самоубийства, - прокомментировал Леонид Судаленко.

Сам Михаил в 2015 году ездил в Минск знакомиться с материалами дела, но не разобрался в итогах расследования. Ясно было одно: виновных в гибели Михаила Бевзюка не нашли, связь гибели с дедовщиной – не установили, дело приостановили.

– Следователь нам показал документ, в котором было написано, что в результате экспертизы дедовщины в Печах не было выявлено. Экспертизу проводила комиссия, которая специально приехала в Печи. На этом все и закончилось, - вспоминает Юрий.

Он говорит, что обратиться за помощью спустя два года его побудила надежда на то, что справедливость восстановят, а виновных – накажут:

– Тогда не было надежды, а теперь она появилась.