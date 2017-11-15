Ford разработал кепку, которая не дает водителю уснуть 15.11.2017, 13:10

2,296

Выглядит Safe Cap как обычная бейсболка, но для дальнобойщиков она незаменима.

Подразделение тяжелых грузовиков Ford в Бразилии разработало так называемую «антисонную» кепку, которая поможет дальнобойщикам водить более безопасно, сообщает naked-science.ru.

Выглядит Safe Cap как обычная бейсболка, но помогает избежать одной из главных проблем, с которой сталкиваются водители грузовиков во время работы — сонливости, вызванной монотонной ездой. «Поняв», что водитель начал клевать носом, кепка предупреждает его о потенциальной опасности с помощью вибрации, световых и шумовых сигналов.

Для идентификации движений, свидетельствующих об усталости или засыпании водителя, используются встроенные сенсоры, акселерометр и гироскоп.

Специалисты Ford испытывали эффективность Safe Cap в течение 8 месяцев в реальных условиях — группа водителей в таких кепках проехала по бразильским дорогам более 5000 км. С новой технологией ознакомились эксперты по безопасности дорожного движения и сомнологи (специалисты по сну), которые признали потенциал новинки в предотвращении аварий.

Прототип «антисонной» кепки все еще проходит испытания, после чего будет запатентован и сертифицирован. В настоящее время у компании нет планов производства и использования Safe Cap в коммерческих целях, однако Ford готов поделиться технологией с партнерами и клиентами для ускорения дальнейшей разработки и вывода инновационного устройства на рынок.