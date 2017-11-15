Палата представителей США одобрила военный бюджет 15.11.2017, 13:35

Фото: Reuters

Впервые в бюджете на 2018 год в отдельную статью выделены расходы на противодействие российской угрозе

Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие законопроекта, утверждающего военный бюджет страны в 2018 году в размере 692 миллиардов долларов. В ходе голосования во вторник, 14 ноября, 356 депутатов поддержали законопроект, 70 высказались против него, сообщает dw.com.

Базовый бюджет Пентагона должен составить 626,4 миллиарда долларов, 65,7 миллиарда выделяется на военные миссии, в частности в Афганистане.

Законопроект предусматривает увеличение расходов на противоракетную оборону для противодействия северокорейской угрозе.

Впервые в бюджете на 2018 год в отдельную статью выделена тема противодействия российской угрозе, что обусловлено "продолжающимися агрессивными действиями России". Так, главы Пентагона и Госдепартамента должны разработать "совместную всеобъемлющую стратегию по противостоянию пагубному влиянию Российской Федерации".

Провайдерам кабельного и спутникового телевидения будет запрещено транслировать видеоматериалы, которые "принадлежат, контролируются или финансируются правительством РФ".

В ответ на нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в новом бюджете будет выделено 58 миллионов долларов на разработку новой ракеты среднего радиуса действия. На поставки оружия Украине предусмотрены 350 миллионов, а на Европейскую инициативу сдерживания - 4,6 миллиарда долларов.

Теперь документ еще должен пройти через Сенат, однако считается, что здесь не будет проблем. Обе палаты парламента достигли компромисса, разработав каждая свой проект бюджета.