Белорусы теперь могут платить смартфоном и часами 4 15.11.2017, 13:43

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Сегодня в Беларуси появилась официальная поддержка платежного сервиса Samsung Pay.

Если раньше расплачиваться с помощью гаджетов корейской компании можно было с использованием российских карт (в том числе виртуальных), то сейчас к системе подключились белорусские банки. Tut.by рассказывает, какие особенности у Samsung Pay и как можно платить с помощью смартфона и часов.

Какие банки подключены к Samsung Pay?

Беларусь стала пятой страной Европы, где запустился Samsung Pay после Швеции, Швейцарии, Великобритании и России.

На момент запуска банков-партнеров три — БПС-Сбербанк, МТБанк, Белгазпромбанк, но список будет расширяться. К Samsung Pay можно подключить любую карту этих банков, но только системы MasterCard. В будущем планируется подключение и карт Visa.

МТБанк рассчитывает, что в первой волне пользователей новой услуги будет 76 тысяч клиентов банка.

Что такое Samsung Pay?

Samsung Pay — это мобильный платежный сервис с использованием мобильных устройств компании Samsung. Принимается к оплате везде, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе.

В Samsung Pay используются сразу две технологии — NFC (Near Field Communication) и MST (Magnetic Secure Transmission). Первая позволяет считывать данные, находясь от передатчика на расстоянии нескольких сантиметров. Ее проблема — в недостаточной распространенности.

В то же время MST позволяет расплачиваться в любых терминалах, которые работают с магнитной полосой пластиковой карты (технология «мимикрирует» под сигнал магнитной полосы). А это 100% всех терминалов в Беларуси и 90% по всему миру.

Как это выглядит и почему это удобно?

Если кратко — вы регистрируете в поддерживаемом смартфоне свою пластиковую карточку, и затем, во время платежа, вам просто нужно поднести гаджет к терминалу — неважно, поддерживает ли тот бесконтактную оплату или нет. Никакой комиссии при таких платежах Samsung не берет. Платы за регистрацию или ежемесячных платежей за услугу тоже нет.

Это удобно потому, что ваш смартфон практически всегда находится под рукой, тогда как пластиковую карточку можно забыть дома, в другом кошельке, или она может попросту размагнититься.

Кроме того, в один смартфон можно внести сразу несколько разных пластиковых карточек (до 10).

Важно, что для совершения платежа не нужен интернет, что значительно упрощает такой вид оплаты за границей. Samsung Pay привязан к банкам, а не к странам, поэтому платить таким образом вы сможете по всему миру (где есть терминалы для пластиковых карточек).

Интернет нужен лишь для первичной регистрации карты и для отображения истории операций/пушей.

Какие гаджеты работают с Samsung Pay?

По оценкам компании, новую технологию поддерживает около 40% смартфонов Samsung, продаваемых в Беларуси. Со всеми терминалами в Беларуси работают следующие устройства:

- Galaxy Note 8;

- Galaxy J5 (2017);

- Galaxy J7 (2017);

- Galaxy S8+;

- Galaxy S8;

- Galaxy A3 (2017);

- Galaxy A5 (2017);

- Galaxy A7 (2017);

- Galaxy S7;

- Galaxy S7 edge;

- Galaxy S6 edge+;

- Galaxy Note 5;

- Galaxy A5 (2016);

- Galaxy A7 (2016);

часы Gear S3.

А эти гаджеты работают только с терминалами, поддерживающими бесконтактную оплату:

- Galaxy S6;

- Galaxy S6 Edge;

- часы Gear Sport.

Остальные устройства Samsung, даже с чипом NFC, платежный сервис не поддерживают. Карту получится привязать только к смартфонам, официально ввезенным в Россию и Беларусь.

Насколько это безопасно?

В Samsung Pay предусмотрено центральное, защищенное хранилище данных, в котором хранится информация про внесенные в систему карты. Причем это просто слепок с карты, который, по большому счету, невозможно украсть, так как он бесполезен без привязки к уникальному коду вашего устройства.

Во время оплаты смартфоном никто не видит данные карточки и PIN-код (только 4 последних цифры номера и банк). Таким образом она защищена от «слишком внимательных» продавцов/официантов.

При оплате терминал получает не все данные вашей карты, а временный токен (цифровой код), который даже при перехвате никак не скомпрометирует вашу банковскую карту. Доступа к вашему счету нет и у Samsung.

При продаже смартфона также не стоит волноваться — в случае сброса настроек на смартфоне все данные из Samsung Pay удаляются.

Если же ваш гаджет потеряется или его украдут, платежная информация будет защищена: для оплаты требуется отпечаток пальца, сканирование радужки глаза или PIN-код — неважно, установлен ли код для разблокировки самого устройства или нет. Также вы сможете заблокировать или удалить все данные с устройства через сервис Samsung Find My Mobile.

Как зарегистрироваться в Samsung Pay

Вот наша краткая пошаговая инструкция:

- Добавьте на устройство аккаунт Samsung.

- Обновите прошивку смартфона до последней версии (в меню «Настройки»).

- После обновления найдите в меню значок Samsung Pay и нажмите на него.

- Если такого значка нет, то, возможно, смартфон не для российского или белорусского рынка, на смартфоне стоит неоригинальная прошивка или смартфон не поддерживает Samsung Pay

- Нажмите «Запуск».

- Добавьте отпечаток пальца, скан радужки глаза или PIN-код, чтобы затем с помощью них подтверждать покупки.

- Если добавляете первую карту, нажмите на символ карты. Если это не первая карта, нажмите «Добавить».

- Сфотографируйте карту или введите данные вручную. Нажмите «Далее».

- Примите соглашение Samsung и соглашение банка.

- Нажмите на кнопку SMS для подтверждения регистрации. На номер телефона, который указан в банке, придет одноразовый код в SMS.

- Введите код, полученный по SMS, и нажмите «Отправить».

- Введите подпись с помощью пальца или стилуса и нажмите «Готово». Подпись может потребоваться, если кассир в магазине захочет сравнить подпись на карте и на чеке.

- Ожидайте около 10 минут до полной регистрации карты.

Как происходит оплата с помощью смартфонов и часов Samsung

Схематично оплата смартфоном с зарегистрированным Samsung Pay выглядит следующим образом: