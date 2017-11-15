Управдомы: Жировки сильно «потяжелели», нас толкают на поборы 3 15.11.2017, 13:51

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Какой подвох скрывает новая система расчетов за коммуналку.

Около года назад в Беларуси заработала АИС «Расчет ЖКУ». По задумке Министерства ЖКХ, после перехода на автоматизированную информационную систему в стране должен был установиться единый порядок начисления жилищно-коммунальных услуг — более понятный и прозрачный для потребителей. По сути, десятки программ, по которым велись расчеты и начисления, были заменены одной. К тому же в министерстве обещали, что это избавит граждан от «лишних строчек» в жировках и позволит здорово сэкономить. Однако многие председатели товариществ собственников до сих пор отказываются пользоваться программой и всеми силами стараются противостоять переходу на новую систему. Они уверены, что это не только не позволяет экономить, но и неслабо «утяжеляет» жировки. Почему — рассказывают onliner.by адепты старой системы и уже решившиеся на переход председатели.

Задумка хороша — реализация хромает

— Идея внедрения такой системы просто отличная, — в один голос твердят председатели правлений, — это правильный подход, который мог бы пойти всем на пользу и снизить затраты, если бы не сама реализация. Прошло больше года с момента запуска программы, но огрехи и просчеты до сих пор не исправлены. Мало того, владельцы и разработчики даже не признают своих ошибок и не думают что-то исправлять.

Из-за экономии выросли жировки?

Товарищество собственников «Серебряные паруса» перешло на АИС «Расчет ЖКУ» одним из первых. Спустя почти год работы председатель правления Елена Макарова убеждена: реализация программы субсидирования и подключения к АИС «Расчет-ЖКУ» в существующем виде нежизнеспособна.

— У нас ухудшаются условия жизни, — начинает Елена. — Объясню на примерах и цифрах. Раньше мы никак не зависели от государственных посредников и рассчитывались за коммунальные услуги так, как было выгоднее и дешевле собственникам. Потом в дверь постучали и сказали, что теперь нам для этого обязательно нужен единственный в Минске государственный посредник — Центр информационных технологий (ЦИТ), который, конечно, хочет заработать.

Мы в этой системе выступаем в качестве поставщика части услуг, а банк — в качестве клиента. С каждой переведенной суммы ЦИТ берет процент — 3,55% от переведенной суммы. Всем нам хотелось бы знать, что входит в эту сумму.

Система расчетов с населением обещает «осуществлять оперативный учет и распределение поступающих денежных средств между поставщиками услуг».

— Мы в этой системе выступаем в качестве поставщика лишь части услуг, а в систему закладывали в том числе идею прямого и ускоренного расчета со всеми поставщиками услуг. В итоге мы перечисляем деньги, например, Энергосбыту, а они получают сумму за вычетом этих трех с половиной процентов. При этом, в соответствии с условиями ранее заключенных договоров, товарищество собственников, как абонент Энергосбыта, обязано оплачивать всю сумму фактического потребления электроэнергии по выставленным Энергосбытом счетам. Таким образом, мы вынуждены ежемесячно доплачивать энергоснабжающим организациям суммы за потребленную электроэнергию, не покрываемые установленным государственным тарифом, — возмущена Елена.

«Нас выставляют жуликами!»

— Когда пытаешься объяснить это собственникам, они начинают цитировать слова чиновников и говорить, что взимается только 1% и еще 0,09 копейки. Им сложно объяснить, что все тонкости организации процесса в СМИ не озвучиваются. Как мне это уборщице бабе Любе объяснить? — недоумевает председатель жилого дома №9 на улице Притыцкого. — После всех высказываний чиновников некоторые люди уже считают нас чуть ли не жуликами!

Есть еще нюанс. Когда мы самостоятельно собирали данные и занимались начислением коммунальных платежей и их оплатами, поставщики делали нам скидку. Теплосети «прощали» нам 3% от этой огромной суммы, МТИС — еще 5%, и так далее. Это был наш доход, который покрывал расходы на уборку придомовой территории, например. Теперь его нет, а траты ведь никуда не делись! Возникает вопрос: где брать деньги?

— У нас немного другая ситуация. Наше товарищество администрация района уполномочила самостоятельно начислять жилищно-коммунальные услуги в АИС «Расчет-ЖКУ» и заключить двусторонний договор с НКФО «ЕРИП», — продолжает тему Ирина Буглак, председатель правления ТС «Большая Слепянка — 1». — При внимательном изучении договора стало понятно, что и тут без посредников не обошлось. Чтобы заработала АИС «Расчет ЖКУ», нам нужно будет заключить еще один договор с сервис-провайдером банковской системы ЗАО «Банковско-финансовая телесеть». Придется заплатить этой организации за подключение и ежемесячно оплачивать абонентскую плату, которая может доходить до 200 рублей. Причем особенность заключается в том, что согласно публичному договору (оферте) организация в одностороннем порядке на своем веб-сайте может менять тарифы.

Другие присутствующие председатели правления уверены, что все вышесказанное не только не позволяет экономить, но и значительно «утяжеляет» извещения.

— Есть много локальных вопросов, но самое ужасное, что нас всех загнали в одинаковые рамки. Законодатель путает жилищно-коммунальные услуги по конкретному объекту недвижимости, например квартире, по которым основные затраты — это платежи за потребляемые ресурсы, предоставляемые монополистами (газ, вода, электроэнергия, отопление, подогрев воды), и расходы по содержанию общего имущества, — говорит Виктор, член правления товарищества собственников жилых домов №21 на улице Шемеша и №18 на улице Домейки.

— ЖКХ решило сделать субсидированные тарифы и каким-то образом посчитало, сколько должен тратить любой дом в месяц. По их методике расчета и тарифам за обслуживание лифтов мы в своем доме должны тратить 41 рубль и ни копейкой больше. У нас самый обычный дом, но поставщик услуги выставляет счет на 153 рубля. Где мы должны взять еще 112? А в другом доме в каждом подъезде оборудовано два-четыре лифта — и что делать, отключать?

— У нас в товариществе всего 59 квартир. Это хорошие дома с газовым котлом в каждой квартире, испанскими лифтами и так далее. Мои жильцы всегда сами платили за себя, мы не тратили бюджетные деньги и справлялись. Теперь мне говорят, что я не могу потратить больше, чем мне разрешили, — объясняет председатель правления ТС «Большая Слепянка — 1» Ирина.

— Да-да, — кивает председатель ТС «Жасминовая-1». — Без учета технической специфики домов и требований законодательства по их содержанию ЖКХ решило сделать субсидированные тарифы и каким-то образом посчитало, сколько должен тратить каждый дом в месяц. Но современные дома в отличие от старого жилфонда оборудованы многими инженерными системами, к содержанию которых предъявляются дополнительные требования (система пожаротушения, вентиляции, котельные, система видеонаблюдения, шлагбаумы, домофоны и т. п). Фактически затраты в разы больше — и председатель либо должен отключать системы, либо где-то добывать недостающую сумму. Такая же ситуация и по оплате электроэнергии, и по обслуживанию инженерных сетей — именно за счет несоответствия установленных тарифов реальности.

Чиновники говорят, что в целях экономии мы можем, например, убирать в подъездах реже. Но если собственники решили организовать влажную уборку входной группы и первого этажа жилого дома каждый день, кто имеет право им это запретить?

— То же самое и с газовыми котлами, — считает Ирина. — По ТКП я обязана один раз перед отопительным сезоном и регулярно при резких перепадах температур вызывать специализированную организацию для проверки исправности дымовых и вентиляционных каналов. В зимнее время года, когда идут снегопады, нужно вызывать альпинистов, как минимум двух, для чистки скатной кровли. Если этого не сделать, то оголовки газовых труб на кровле обледенеют и люди могут просто задохнуться. Зимой промышленных альпинистов не найти, да и стоят они безумных денег, но коммунальщики не дают мне тратить больше, чем положено. И скажите, как при расчетах тарифов в МЖКХ угадывают, сколько раз в этом году будут снегопады и резкие перепады температур? Вообще, учитываются ли при составлении калькуляций ТКП, СНиП, законодательство в области газоснабжения, пожарной безопасности, трудовое законодательство? Видя такие тарифы, думаю, что нет. В итоге мы зажаты между Мингазом, МЧС, санстанцией и МЖКХ и получаем штрафы — это в лучшем случае, а в худшем — несем ответственность за жизнь и здоровье людей в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь.

Поборы неизбежны?

В новостях регулярно проскакивают высказывания чиновников о том, что председатели правлений по своей инициативе добавляют лишние строчки в извещения и необоснованно «дерут» с собственников деньги. Бывший первый замминистра ЖКХ Олег Поскробко даже сформулировал для таких строчек отдельный термин, который стал локальным мемом для товариществ, — «хотелки». У председателей правлений есть аргументированные возражения:

— В Министерстве прекрасно знают нашу ситуацию, но почему-то, массово запрещая и возмущаясь по поводу «хотелок» в извещениях, в своих письменных разъяснениях указывают на необходимость организации приема обязательных взносов товариществ собственников и организаций застройщиков либо путем приема наличных денежных средств, либо перечислением на текущий (расчетный) счет, либо по дополнительным лицевым счетам с формированием на эти цели дополнительных извещений.

Так нас понуждают идти на еще большие «поборы», в которых и обвиняют председателей правлений. Формировать два извещения ради чего? Экономии? Нет — второе извещение, которое не устраивает собственников, также приведет к дополнительным финансовым затратам по содержанию отдельных лицевых счетов и их обслуживанию. А главное — жильцам этого не объяснишь. Разве от перемены мест слагаемых сумма поменяется?

— Я вынуждена оформлять еще одно извещение и пытаться объяснять жильцам, что так надо, — подхватывает Ирина. — Естественно, им это не нравится, и они просят выставить все в одном извещении, чего я делать не должна, по мнению некоторых чиновников. Что они мне предлагают? Отключать лифты и закрывать парковки, не собирать денежные средства на их содержание и эксплуатацию согласно нормам, установленным ТКП?

Законодательство изначально установило для ТС условия, отличные от ЖЭСов:

затраты субсидируются только ЖЭСам, все ТС покрывают свои затраты самостоятельно в рамках ЖК РБ;

затраты на уборку придомовой территории ТС полностью покрывают за свой счет, в то время как ЖЭСы за счет государства согласно указу президента №535. При этом ТС устанавливаются дополнительные территории для уборки;

даже налог на землю для ТС, согласно решению Мингорсовета №255, на 230% больше, чем для ЖЭСов;

при наличии индивидуальной котельной ТС обязано иметь в штате инженера по котельной и 5 диспетчеров.

А тарифы единые…

За «лишние» строчки в извещениях — штраф

Буквально в начале месяца Постоянная комиссия Палаты представителей по законодательству выступила с предложением ввести административную ответственность за «лишние» строчки в извещениях. Председатели правлений уверены, что в таком случае вместо своей основной работы они вынуждены будут защищать интересы товариществ и решения собственников в судах.

— Да, существуют отдельные вопиющие случаи в некоторых «проблемных» товариществах. Мы видим, что в таких ситуациях проблемы вызваны, во-первых, низким и некачественным уровнем подготовки председателя правления, в том числе из-за отсутствия программы и обязанности прохождения аттестации председателей. Во-вторых, прежде всего виноваты собственники таких домов. Законодательством предусмотрены механизмы включения собственников в управление общим имуществом совместного домовладения, в том числе прием и увольнение (в случае неудовлетворения работой) председателя правления. Однако чаще всего в таких домах наблюдается либо пассивность граждан, либо отсутствие у них минимальных знаний не только своих прав, но и, что самое главное, своих обязанностей по содержанию общего имущества жилого дома. Вместо собственников в таких домах бо́льшую часть составляют именно «потребители». В последнее время у нас вообще формируется образ председателя-врага, — возмущается председатель ТС «Жасминовая-1».

— Проблем очень много, и касаются они не только новой АИС «Расчет-ЖКУ», но и сырого законодательства по управлению общим имуществом товариществами собственников и организациями застройщиков, пробелов и коллизий, так как при подготовке НПА не учитывается практический опыт работы таких организаций, — подытоживают председатели правлений. — Мы не против нововведений, новых технологий и упрощения. Мы тоже хотели бы сделать систему начислений и управления более прозрачной и понятной, но для этого нужен диалог, власти должны прислушиваться к практикам, а не зажимать тиски. Мы ведь ничего не просим, только хотим выполнять свою работу качественно, защитить собственников, помочь им реализовать свои права в управлении общим имуществом своих домов, как это гарантирует Конституция.