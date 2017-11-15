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В Налибоках нашли монету Римской империи

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  • 15.11.2017, 14:19
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Фото: nalibaki.org

Монету третьего века нашей эры отчеканил император Александр Север.

Краевед из Ивенца Валерий Мазура нашел в деревне Налибоки Столбцовского района монету Римской империи, сообщает «Блог налібоцкага краю».

Краевед приехал в Налибоки, чтобы увидеть и сфотографировать место пожара, который случился в начале 17 века. В 1622 году деревня была сожжена шведами и, предположительно, после этого ее возобновили рядом с историческим центром.

«Я хадзіў каля поймы ракі Лебяжоды. Некалі яна была вялікая, сёння гэта сціплая рачулка. Там я знайшоў спаленыя кавалкі шкла, бронзы, медзі і латуні. Я пачаў разграбаць гэтае месца і пабачыў манету», — рассказал Мазура о своей находке «Блогу Налібоцкага краю».

Столичные нумизматы датировали монету третьм веком нашей эры. На реверсе монеты изображен бог войны Марс. На аверсе монеты — римский император Марк Аврелий Север Александр. Он занял престол в 14 лет и правил Римской империей в 222−235 годах нашей эры. Север попал на трон в результате многолетних интриг своей матери, Юлии Месы, которая была его соправительницей.


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