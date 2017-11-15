Какую игру ведет Путин 4 15.11.2017, 14:27

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Путь глобального тролля и вечного врага - одинокий, хотя он соответствует характеру правителя РФ.

Белый дом публично унизил президента России Владимира Путина в пятницу, объявив, что президент Дональд Трамп официально не встретится с ним на форуме Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме, хотя Кремль неоднократно заявлял, что эта встрече обязательно состоится.

Может ли быть, что Путин допустил стратегическую ошибку, открыто насмехаясь над США и другими западными странами? – пишет издание expert.ua.

Умные люди говорят, что да, вероятно, Путин ошибся в своих расчетах

«Тактически, Кремль проделал безупречную работу», - сказал в четверг на конференции бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. «Стратегически то, что они сделали, является полным провалом. Им удалось оттолкнуть многие из крупнейших западных стран, тех же стран, в которые они отмывают деньги».

В недавнем материале для The Guardian Марк Галеотти, один из самых проницательных западных ученых, писавших о России, сделал аналогичный вывод.

"Если Путин действительно когда-либо считал, что его тактика хакерских атак, распространения всевозможных фейков, тайная финансовая помощь определенным политическим силам и другие уловки помогут ему оказывать влияние на Запад, то именно сегодня пришло время серьезно подумать над своими убеждениями. Склонность Путина к подрывной деятельности, по всей видимости, является следствием его прошлого в КГБ, гневом из-за упадка его сверхдержавы и отсутствия других, более цивилизованных способов продвигать интересы России. Пока Путин подталкивает своих шпионов, троллей, дипломатов и лоббистов к любой возможности разделять западные страны и взращивать недоверие, независимо от долгосрочных последствий, он рискует превратить Россию в государство-изгоя."

Западные эксперты по России много лет спорят о том, что является сильной стороной Путина: стратегия или тактика? Если верить предположению, что хаос в западных странах и кампании по продвижению популистских кандидатов на выборах, не принесли ощутимой пользы России, то Путин - тактик, который не может не упустить возможность ввязаться в краткосрочную игру, даже несмотря на долгосрочные последствия.

Российский лидер пытается ввести две разные игры одновременно

Во время своего первого президентского срока он пытался следовать идти “ по американскому пути”, стремясь к экономической эффективности, заставляя свое правительство добиваться удвоения объема производства и выводить Россию на первые места в международных рейтингах. Он даже говорил о возможности членства России в Организации Североатлантического договора. Хотя его внутренняя политика не была либеральной даже тогда.

Но во время второго президентского срока, все поменялось. Путин категорически не соглашался с условиями и ограничениями со стороны Запада и пытался сделать Россию равным участником в переговорах с США и европейскими державами. В те годы Россия богатела из-за постоянного роста цен на нефть и это добавляло Путину уверенности.

Своеобразным апогеем стало выступление Путина в 2007 году на Мюнхенской конференции по политике безопасности, где он обвинил США в использовании своей силы в международных отношениях. Однако Путин все еще был партнером Запада, а Россия состояла в «большой восьмерке».

После, Путин явно пришел к выводу о том, что ни одна стратегия, основанная на партнерстве, не работает. Этим объясняется его публичная ссора с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым из-за вмешательства западных стран в войну в Ливии в 2011 году.

Путин никогда не действовал хаотично и непредсказуемо в течение большей части своего правления. Он, вероятно, является более сильным стратегом, чем любой западный лидер своего времени, хотя бы потому, что ему не нужно переживать о своей победе на выборах. Поэтому вряд ли он внезапно превратился в тактика-оппортуниста во время своего третьего срока. Просто его нынешняя игра - это мрачное путешествие в неизвестность, и, похоже, время от времени он пугает своих подчиненных - и, возможно, самого себя.

Сейчас Путин не верит в возможность какого-либо сотрудничества с Западом. В последние годы его действия обоснованы тем, что санкции против России не будут сняты независимо от того, что он делает. Поэтому Путин пытается доказать, что Запад и, прежде всего, США, настолько шаткие, что малейший толчок может нарушить хрупкий баланс. Эта показуха в большей мере предназначена для всего мира, прежде всего для развивающихся стран. Предполагается, что Путин сможет вдохновить азиатские, ближневосточные и латиноамериканские страны бросить вызов лидерству США. Для Путина, Запад - это колосс на глиняных ногах. Это может сработать, к примеру, на Филиппинах президент Родриго Дутерте является ярым сторонником Путина. Путинская демонстрация слабости Запада может сработать и для Китая, который, похоже, уходит все дальше от либерализации.

Путь глобального тролля, вечного врага - одинокий, хотя он соответствует русскому характеру.

Лучшим западным ответом на интриги Путина может быть только доказательство того, демократические институты все еще работают, что они по-прежнему выражают то, что люди хотят получить от правительства, что Запад может быть примером и нравственным компасом для развивающегося мира и в конечном итоге для россиян.